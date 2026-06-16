Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
2,3 milyon öğrenciyi ilgilendiren karar: Telegram'a erişim engeli

2,3 milyon öğrenciyi ilgilendiren karar: Telegram'a erişim engeli

17:1116/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Hindistan, sınav sorularının sızdırılması riskini gerekçe göstererek Telegram'ı geçici olarak kısıtladı
Hindistan, sınav sorularının sızdırılması riskini gerekçe göstererek Telegram'ı geçici olarak kısıtladı

Hindistan yönetimi, 21 Haziran'da düzenlenecek ulusal tıp sınavı öncesi sınav sorularının sızdırılma riski taşıdığı gerekçesiyle, sosyal medya platformu Telegram'a geçici kısıtlama getirdi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da mayıs ayında yapılan ancak soruların sızdırıldığı suçlamaları nedeniyle iptal edilen ve 21 Haziran'da tekrar düzenlenecek tıp fakültesi giriş sınavı öncesi önemli bir karara imza atıldı.

Hindistan yönetimi, sınav sorularının sızdırılabileceği ve kopyaya olanak tanıyabileceği gerekçesiyle Rusya merkezli sosyal medya platformu Telegram'a erişim kısıtlaması getirdi.

Sınavı düzenleyecek Ulusal Sınav Ajansı, söz konusu adımı memnuniyetle karşıladı.

Öte yandan, internet kullanıcıları ve insan hakları savunucuları, sınavlardaki yolsuzluklarla ilgili daha büyük problemler olduğunu belirterek, söz konusu adımı "geçici çözüm" olarak nitelendirdi.

Konuya ilişkin Telegram'dan henüz bir açıklama gelmedi.

İlki 3 Mayıs'ta 5 binden fazla merkezde yapılan sınava 2,28 milyon aday katılmıştı. Sınavın iptal olmasına yol açan sızıntı iddialarına ilişkin onlarca kişi gözaltına alınmıştı.


#Hindistan
#Sınav soruları
#Telegram
#yasak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vergi taksitlendirme 2026: Vergi borcu yapılandırma ne zaman?