26 ülkeden Netanyahu'ya 'Refah' uyarısı: Tabuta son çiviyi çakar

26 AB ülkesinden ortak bildiri
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a saldırmasının “tamamıyla kabul edilemez” olacağını söyledi. AB'ye üye 26 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırıya devam etmemesi çağrısı yapılırken, bunun “zaten felaket olan insani durumu daha da kötüleştireceği” ifade edildi.
“Refah'a saldırılar tabuta son çiviyi çakar”
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Refah'a saldırıların Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardım operasyonları için “tabuta son çiviyi çakacağını” söyledi.