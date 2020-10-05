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Dünya 26 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtulan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor
ASYA

26 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtulan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyon kapsamında 1994 yılından bu yana Ermenistan işgali altında olan Talış köyünü 3 Ekim günü zaferle kurtardı. İşgalden kurtulan Talış köyüne Azerbaycan bayrakları asıldı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Terter ilçesinin Talış köyünün Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurmuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Terter ilçesinin Talış köyünün Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı.

Bir kent daha işgalden kurtarıldı: Taliş'e de Azerbaycan bayrağı dikildi
OYNAT 00:56
Bir kent daha işgalden kurtarıldı: Taliş'e de Azerbaycan bayrağı dikildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordunun işgalden kurtardığı Taliş kentinden görüntüler paylaştı. Görüntülerde karargaha Azerbaycan bayrağı dikildiği görülüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarında Azerbaycan askerlerinin dolaştığı, pek çok binaya bayrakların asıldığı görülüyor.

Terter ilinin Talış köyü 1994'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.

Türkiye’nin Azerbaycan’daki duruşunu tarih asla hafızasından silmeyecek
OYNAT 09:49
Türkiye’nin Azerbaycan’daki duruşunu tarih asla hafızasından silmeyecek
Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve Ermenistan tarafından işgal edilen 7 ayrı bölgeyi kurtarmak için operasyon başlattı. Tüm gücü ve cesareti ile topraklarını geri almak için kararlılıkla mücadelesini sürdüren Azerbaycan'ın duruşunu Azerbaycan Türkü gazeteci yazar Sevil Nuriyeva yenisafak.com'a anlattı. Neden şimdi operasyon başlatıldığı sorusuna cevap veren Nuriyeva; 'Azerbaycan ekonomik olarak güçlendikçe ordusunu güçlendirdi. Silahlarını ve mühimmatını yeni dönemin silah ve mühimmatlarına uydurdu. Azerbaycan ordusunun büyük bir kısmı askeri-kurmayı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yetiştirildi. Türk ekolü asker mantığı yerleşti' dedi. Nuriyeva, topraklarını terörist güçlerin işgalinden kurtarınca o bölgede yaşayan Ermeni halkının garantörünün de yine Azerbaycan olacağını vurguladı.


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