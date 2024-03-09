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Dünya

27 Filistinliyi işkenceyle öldürdü

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, işgalci İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri Gazze'de gözaltına aldığı Filistinlilerden 27'sinin askeri üslerdeki gözaltı merkezlerinde ya da sorgulama sırasında öldürdüğünü bildirdi.

04:00 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:50 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşgal güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlileri, işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Birusseba'da bulunan Sedi Timan ve Kudüs yakınlarındaki Anatut üssüne götürdüğüne işaret edilen haberde, bu üslerdeki gözaltı merkezlerinde yapılan sorgulamalar sırasında çok sayıda Filistinlinin işkence altında can verdiği aktarıldı. İsrailli yetkililerin söz konusu tutuklularla ilgili bilgi vermediğine vurgu yapılan haberde, yetkililerin bazı tutuklular hakkında "çatışmalar esnasında öldüğü" yönünde açıklamalar yaptığı ancak tutukluların tutuldukları gözaltı merkezlerinde sağlık durumlarının iyi olmadığı kaydedildi.




#İsrail
#Soykırım
#Gazze
1 saat önce
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