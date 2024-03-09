27 Filistinliyi işkenceyle öldürdü

İşgal güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlileri, işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Birusseba'da bulunan Sedi Timan ve Kudüs yakınlarındaki Anatut üssüne götürdüğüne işaret edilen haberde, bu üslerdeki gözaltı merkezlerinde yapılan sorgulamalar sırasında çok sayıda Filistinlinin işkence altında can verdiği aktarıldı. İsrailli yetkililerin söz konusu tutuklularla ilgili bilgi vermediğine vurgu yapılan haberde, yetkililerin bazı tutuklular hakkında "çatışmalar esnasında öldüğü" yönünde açıklamalar yaptığı ancak tutukluların tutuldukları gözaltı merkezlerinde sağlık durumlarının iyi olmadığı kaydedildi.