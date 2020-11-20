27 yıl sonra bir ilk: Azerbaycan ordusu işgal altında bulunan Ağdam'a girdi

Azerbaycanlı vatandaş ve asker arasında tebessüm ettiren diyalog

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ topraklarına giden Azerbaycanlı vatandaş ile bir Azeri asker arasında tebessüm ettiren bir diyalog yaşandı. Lüks araca binme hayali olduğunu söyleyen Azeri askere arabasını kullanması için izin veren Azerbaycanlı vatandaşa, Azeri asker, “Sen benim arzumu gerçekleştirdin, biz de sizin 30 yıllık hasretinizi dindirdik” cevabını verdi.