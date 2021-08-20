Dünya 30 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklayan Estonya alay konusu oldu
AVRUPA

30 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklayan Estonya alay konusu oldu

Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi kontrol altına almasının ardından on binlerce insan ülkeden kaçmaya çalışıyor. Sığınmacılar konusunda ülkeler görüşmelerini sürdürürken en çok merak edilen ise Batılı ülkelerin alacağı mülteci sayısı oldu. Estonya'dan ise ilginç bir açıklama geldi. Başbakan Kaja Kallas'ın 30 mülteci alabileceklerini söylemesi sosyal medyada adeta alay konusu oldu.

Haber Merkezi Diğer
30 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklayan Estonya alay konusu oldu
Estonya Başbakanı Kaja Kallas

Taliban kontrolü altında yaşamak istemeyenler, Afganistan'dan çıkmanın yollarını ararken, Avrupa ülkelerinin tutumu da netleşiyor. Yunanistan gibi kimi Avrupa ülkesi, göçmenlere karşı sınırda duvar örerken, bazı devletler az sayıda sığınmacı almaya karar verdi.

  • Estonya, 30 Afgan sığınmacıyı ülkede ağırlayabileceğini duyurdu. Ülkenin devlet televizyon kanalı ERR'nin haberine göre, sığınmacılardan 20'sini Estonya ile iş birliği yapanlar ve aileleri oluşturacak. 10 kişilik kontenjan, NATO ve Avrupa Birliği ile iş birliği yapanlara ayrıldı.

Skandal tişört: Uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçtiler 'Kabil Paraşütle Atlama Kulübü'
DÜNYA
Skandal tişört: Uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçtiler 'Kabil Paraşütle Atlama Kulübü'

"ABD'NİN TAHLİYE MİSYONUNDAN SONRA MÜMKÜN OLMAYABİLİR"

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Afganistan'daki durumun gergin olmaya devam ettiğini belirterek, "31 Ağustos'ta ABD'nin tahliye görevinin sona ermesinden sonra insanların güvenli bir şekilde tahliyesi mümkün olmayabilir. Dolayısıyla ülkeler acil önlem almalı." dedi. Kallas, Estonya'nın Afganistan'daki yardım programlarına katılan, Afgan kadınlar ve gençler için daha iyi kalkınma fırsatları sunanlara yardım etmeye odaklanacaklarını söyledi.

Taliban’ın ilerleyişi konusunda ABD'yi bir ay önce uyarmış: Tahliyeleri hızlandırın!
DÜNYA
Taliban’ın ilerleyişi konusunda ABD'yi bir ay önce uyarmış: Tahliyeleri hızlandırın!

PROSEDÖR NASIL İŞLEYECEK

Kimlerin Estonya'ya kabul edileceğine, Yabancıların Uluslararası Korunması Yasası temelinde Polis ve Sınır Muhafız Kurulu karar verecek. Estonya hükümetinden yapılan açıklamada, uluslararası koruma sağlama prosedürünün mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirileceği kaydedildi.

  • Haberde, Afganistan'da Estonya vatandaşı olmadığının tahmin edildiği belirtildi. Ancak Estonya'da oturma iznine sahip birkaç kişinin Dışişleri Bakanlığı'na başvurduğu aktarıldı.
Abone Ol Google News
Hapishaneden devlet başkanlığına

Hapishaneden devlet başkanlığına

​Çin'in gözü trilyonlarca dolar değerindeki madenlerde.
Günde üç ton üretiyor

Günde üç ton üretiyor

​Siyaset bilimi okuyan genç, dede mesleğine yöneldi.
Mehmetçik şefkati: Türk askeri Kabildeki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Altı yerli silah<br>ilk kez görücüye çıktı

Altı yerli silah
ilk kez görücüye çıktı

​Fuarda katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

​Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.