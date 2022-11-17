33 milyon insan bir tablo etmedi: Pakistan'a bu kadar duyarlı olmadık

Son günlerde Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) isimli çevreci bir grup, dünyaca ünlü tabloları hedef alarak iklim değişikliğine dikkat çekmeye çalışıyordu. Eylemlerinin amacıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan grubun sözcüsü Alex De Koning, “İnsanlar korunan bir sanat eserine, Pakistan’da 33 milyon kişinin sel nedeniyle evlerini kaybetmesinden daha çok öfkelendi” sözlerini sarf etti. 24 yaşındaki Koning, Vincent Van Gogh’un “Ayçiçekleri” tablosuna domates çorbası atmasının ardından ses getirdiklerini belirterek, insanların ve dikkatini çekmeyi başardıklarını belirtti. Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan’da 33 milyon kişinin yerinden edildiğini hatırlatan Koning, 33 milyonu hayal etmek zor. Ben 5 milyon nüfuslu İskoçya’da yaşıyorum. Pakistan’da sel nedeniyle yerinden edilen insan sayısı 6 katı” dedi. Şiddet içermeyecek şekilde tasarladıkları eylemlerinin amacının dikkat çekmek olduğunu kaydeden Koning, daha önce yürüyüş, dilekçe gibi birçok yolun denendiğini söyleyerek, “Harekete geçmemiz ve toplu sivil direniş yapmamız gerektiğini biliyorduk” dedi.

REKLAM

Alex De Koning

PAKİSTAN’DA OLAN TÜM DÜNYADA OLACAK

Sözcüsü olduğu Just Stop Oil grubunun hedefinin petrol endüstrisi olduğuna işaret eden Koning, yapılan eylemlerde petrol hatları ve petrol tankerlerinin engellendiğini belirtti. Formula-1, futbol müsabakaları, sanat galerileri, otoyollar ve parlamento güzergahındaki yollar da dahil olmak üzere dikkat çekici lokasyonlarda protestoların yapıldığını vurgulayan İngiliz aktivist, 40 saat boyunca 50 metre yükseklikteki petrol boru hattı üzerinde oturarak protesto gerçekleştirdiğini anlattı. “Patates tarlalarının yarısını çoktan kaybettik bile. İlerleyen yıllarda, meyve, sebze tedarikimiz çökecek çünkü suyumuz tükeniyor. Bunlar 2022’de oluyor ve her geçen yıl daha kötüye gidiyor” diyen Koning, bu yaz ülkesi İngiltere’de son 500 yılın en sıcak yılının yaşandığını, başkent Londra’da termometrelerin 40 dereceyi gördüğünü belirtti.

REKLAM

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’na (COP27) 636 petrol ve gaz lobicisinin katılığını vurgulayan Koning, uygulanan sürecin çok yavaş işlediğini belirtti ve “24 yaşındayım, COP27 düzenleniyor, bu bile ne kadar az ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.” dedi. İlerleyen yıllarda çok sayıda ülkenin Hindistan ve Pakistan gibi sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini aktaran çevreci, bunun sürdürülebilir olmadığını, su olmadan gıda elde edilemeyeceğini belirtti.