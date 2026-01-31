4 bin aşiret mensubu ayaklanınca dağıldılar

Aşiretler, Suriye ordusunun başlattığı operasyondan 2 hafta önce hazırlıklara başladı. 10 Mart Mutabakatı’na uymayan SDG’ye karşı 4 bin aşiret mensubu kendi silahlarıyla mücadeleye katıldı. Aşiret mensupları ayaklandığında YPG/SDG’liler nereyi kontrol edeceklerini şaşırdı. Bu kaosun ortasında Suriye ordusu, işgal altındaki bölgelere girdi. Neye uğradığını şaşıran örgüt militanları, silahları ve cephaneliklerini bırakıp Haseke’ye kaçtı. Önce Halep’in Şeyh Maksut-Eşrefiye mahalleleri alındı. Ardından Halep kırsalındaki Deyr Hafir, Rakka ve Deyrizor üzerinden örgüt militanları süpürüldü. Özellikle Deyr Hafir’den sonra aşiretlerin desteği gelmeye başladı. Böylelikle Rakka ve Deyrizor özgürlüğüne kavuştu.