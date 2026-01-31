Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
4 bin aşiret mensubu ayaklanınca dağıldılar

4 bin aşiret mensubu ayaklanınca dağıldılar

Neslihan Önder
Neslihan Önder
Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0031/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aşiretler.
Aşiretler.

Yeni Suriye’de bugünkü tabloya gelinmesinde, aşiretlerin desteği kritik rol oynadı.

Aşiretler, Suriye ordusunun başlattığı operasyondan 2 hafta önce hazırlıklara başladı. 10 Mart Mutabakatı’na uymayan SDG’ye karşı 4 bin aşiret mensubu kendi silahlarıyla mücadeleye katıldı. Aşiret mensupları ayaklandığında YPG/SDG’liler nereyi kontrol edeceklerini şaşırdı. Bu kaosun ortasında Suriye ordusu, işgal altındaki bölgelere girdi. Neye uğradığını şaşıran örgüt militanları, silahları ve cephaneliklerini bırakıp Haseke’ye kaçtı. Önce Halep’in Şeyh Maksut-Eşrefiye mahalleleri alındı. Ardından Halep kırsalındaki Deyr Hafir, Rakka ve Deyrizor üzerinden örgüt militanları süpürüldü. Özellikle Deyr Hafir’den sonra aşiretlerin desteği gelmeye başladı. Böylelikle Rakka ve Deyrizor özgürlüğüne kavuştu.



#Suriye
#ortadoğu
#SDG
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı