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Dünya 46 yıl sonra açılan Hayalet şehir Kapalı Maraş nerede ve neden kapalıydı?
AVRUPA

46 yıl sonra açılan 'Hayalet şehir' Kapalı Maraş nerede ve neden kapalıydı?

1974 Kıbrıs harekâtının üzerinden tam 46 yıl geçti. Bu zaman zarfında Kıbrıs adasında Kapalı Maraş'ta taraflar arasında kalıcı bir çözüm bulunamadı ve bölge tümüyle kapalı haldeydi. Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Başbakanı Tatar'ın ortak basın toplantısında konu gündeme geldi. Erdoğan, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız" açıklamasında bulundu. Başbakan Tatar da, "Perşembe günü halkımız Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KKTC'deki Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Konu çok ciddi, hayalet şehir açılacak.
KKTC'deki Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Konu çok ciddi, hayalet şehir açılacak.

Kıbrıs'taki Maraş bölgesi, Akdeniz'in gözde turizm mekanlarından biri, Hollywood yıldızlarının uğrak yeriydi. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış, askeri bölge ilan edilmişti.

  • O günden beri bölgeye Türk ve BM askeri dışında kimse giremiyor. İçeride kullanımda olan sadece BM’ye ait bir bina ve Türk askerine ait bir orduevi var.

'Hayalet şehir' Kapalı Maraş yarın açılıyor: Bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı
FOTOĞRAF 10
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makineleriyle alana giriş yapıldı.
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Bölgede temizlik çalışmalarına başlayan ekipleri ve iş makineleri görüntülendi.
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İş makineleriyle 1974'ten sonra atıl durumda kalan caddelerde temizlik yapıldı.
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'Hayalet şehir' Kapalı Maraş yarın açılıyor: Bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yarın açılacak 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünde temizlik çalışması başlatıldı.

Maraş, 1963-1974 yılları arasında en hareketli günlerini yaşadı

O dönem Maraş'ta 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58’i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, Kapalı Maraş bölgesini yeniden yerleşime açmak için envanter çalışması başlatarak Kapalı Maraş sorununu çözüme kavuşturmaya çalışıyordu.

KKTC Başbakanı Tatar: Perşembe sabahı Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlanılacak
DÜNYA
KKTC Başbakanı Tatar: Perşembe sabahı Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlanılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz
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