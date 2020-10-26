50 bin vaka ile pandemide rekor kıran Fransa'da gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayılarının görüldüğü Fransa'da gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan! Fransa'da koronavirüs salgını boyunca şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı 24 saatte 52 bin vakanın tespit edildiğini duyurdu. Fransız Bilim Kurulu günlük 100 bin vaka uyarısında bulunurken Fransız medyasının virüs tehlikesi yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşete taşıması tepki çekti.

Haber Merkezi 26 Ekim 2020, 11:39 Son Güncelleme: 26 Ekim 2020, 11:46 Yeni Şafak