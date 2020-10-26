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Dünya 50 bin vaka ile pandemide rekor kıran Fransada gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan
AVRUPA

50 bin vaka ile pandemide rekor kıran Fransa'da gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayılarının görüldüğü Fransa'da gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan! Fransa'da koronavirüs salgını boyunca şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı 24 saatte 52 bin vakanın tespit edildiğini duyurdu. Fransız Bilim Kurulu günlük 100 bin vaka uyarısında bulunurken Fransız medyasının virüs tehlikesi yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşete taşıması tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız gazeteleri virüs tehlikesi yerine Erdoğan ve Macron arasındaki tartışmaları manşete taşıdı.
Fransız gazeteleri virüs tehlikesi yerine Erdoğan ve Macron arasındaki tartışmaları manşete taşıdı.

Fransa'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayıları tespit edilirken Fransız gazetelerinin ülkedeki sağlık krizine gözlerini kapayarak gündeme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıması tepki çekti.

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KORKUTAN RAKAMLAR

Fransa'da dün koronavirüs salgının en yüksek vaka sayısı görüldü. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 52 bin 10 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 138 bin 507'ye ulaştığı belirtildi.

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.

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GÜNDEM ERDOĞAN!

Fransa'da koronavirüs vakaları korkutucu boyutlara ulaşırken, Fransız medyasında gündemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olması dikkat çekti. Fransız gazetesi Le Monde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki tartışmaları manşetine taşıdı.

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