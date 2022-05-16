Dünya 50 kişide koronavirüs çıkınca orduyu göreve çağırdı
ASYA

50 kişide koronavirüs çıkınca orduyu göreve çağırdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 50 kişinin corona virüs nedeniyle öldüğü duyurulan ülkede, pandemiyle mücadele için orduya görev verdi.

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Haber Merkezi AA
50 kişide koronavirüs çıkınca orduyu göreve çağırdı
Kim Jong-un

Pyongyang yönetimi, 1 milyondan fazla kişinin "ateş" nedeniyle rahatsızlandığını duyurdu.

Ülke lideri Kim Jong-un, ilaç dağıtımı konusu başta olmak üzere, ülkedeki sağlık yetkililerini salgını önlemede yetersiz kaldıkları gerekçesiyle "şiddetle" eleştirdi.

Başkentteki "ilaç tedarikini istikrara kavuşturmak için" orduya çalışmaya başlaması emri verildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) bildirdiğine göre, ülkede 15 Mayıs itibarıyla 1 milyon 213 binden fazla "ateş" vakası belirlendi.

Kuzey Kore, ilk Covid-19 vakasını 12 Mayıs'ta duyurmuştu.

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