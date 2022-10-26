​500 Fransız fırını enerji fiyatlarını protesto için bir günlük kapanış gerçekleştirdi

Protesto eyleminin amacı, normalde ürünlerini kendi tesislerinde pişiren fırınlardaki ciddi sorunlara dikkat çekmekti.

Eylemde yer alan bir fırıncı, "Elektrik faturam aylık 400 €'dan 1.200 €'ya fırladı. Bu, yalnızca enerji maliyetleri için brüt maaş almam gerektiği anlamına geliyor. Bu yönetilebilir bir şey değil," dedi.

Fransız hükümeti, amacı küçük işletmeler için enerji fiyatlarındaki artışı %15 ile sınırlamak olan bir tür kalkan oluştursa da, bu işletmelerin yararlanabilmesi için üç kriteri karşılaması gerekiyor: yılda 2 milyon €'dan az gelir, 10 veya daha az çalışan, ve sınırlı elektrik tüketimi.

Ancak fırıncıların %80'i için bu son gereksinimi karşılamak imkansız çünkü fırınları, yoğurma makineleri ve soğuk odaları çok büyük enerji harcamaları gerektiriyor.

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