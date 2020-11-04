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Dünya 56 yıldır değişmeyen gelenek Floridayı alan seçimi kazanıyor
AMERİKA

56 yıldır değişmeyen gelenek: Florida'yı alan seçimi kazanıyor!

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Partili Joe Biden arasındaki kıyasıya rekabet sürüyor. Son eyaletlerden Florida'yı da Donald Trump aldı. ABD'de son 56 yıldır Florida'yı kazanan adaylar ABD seçimini de kazanıyor.

Haber Merkezi Diğer
Florida'da Trump kazandı.
Florida'da Trump kazandı.

56 yıldır eyaleti alanın seçimi de aldığı Florida’yı Donald Trump kazandı. 29 delegesi bulunan eyalet, önceki başkanlık seçimlerinde belirleyici oldu.

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BELİRLEYİCİ EYALET

2000 yılında Florida'da sadece 537 oy Beyaz Saray'ı Cumhuriyetçi George W. Bush'a teslim etti. Eyalet dört yıl önce Donald Trump'ı seçti, ancak iki kez Obama'ya oy verdi.

1964 yılından bu yana Florida’yı kazanan aday Başkanlık seçimini de kazandı.

Trump, 6 delegeli Iowa'yı da kazanarak şimdiye kadar toplam delege sayısını 171'e çıkardı.

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