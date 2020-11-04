56 yıldır değişmeyen gelenek: Florida'yı alan seçimi kazanıyor!

56 yıldır eyaleti alanın seçimi de aldığı Florida’yı Donald Trump kazandı. 29 delegesi bulunan eyalet, önceki başkanlık seçimlerinde belirleyici oldu.
BELİRLEYİCİ EYALET
2000 yılında Florida'da sadece 537 oy Beyaz Saray'ı Cumhuriyetçi George W. Bush'a teslim etti. Eyalet dört yıl önce Donald Trump'ı seçti, ancak iki kez Obama'ya oy verdi.
1964 yılından bu yana Florida’yı kazanan aday Başkanlık seçimini de kazandı.
Trump, 6 delegeli Iowa'yı da kazanarak şimdiye kadar toplam delege sayısını 171'e çıkardı.