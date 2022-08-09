​6 ay yola çıkacağı günü bekledi: Ülkeme varınca tüylerim diken diken oldu

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olmak amacıyla Türkiye öncülüğünde kurulan Tahıl Koridoru’ndan gelen Türk gemisi Polarnet, Kocaeli’nin Derince Limanı’na ulaştı. 12 bin ton mısır taşıyan gemideki üründen alınan numunelerin incelenmesinin ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından tahliye işlemi başlatıldı.6 aydır Ukrayna’da mahsur kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen Kaptan Ahmet Yücel Alibeyler yaşadıklarını ve yolculuklarını anlattı.

İNSANİ KORİDOR DA OLDU

Çornomorsk Limanı’na 11 Şubat’ta 11 bin ton dökme üre götürdüğünü anlatan Alibeyler, “13 gün sonra tam yükü bitirdim, tahliye ettim ne yazık ki bu üzücü olay, bu savaş patlak verdi” dedi. Alibeyler, limanın deniz trafiğine kapatıldığını dile getirerek, şöyle devam etti: “Biz de yükümüzü boşaltmış, çıkış bekleyen gemiydik ama ne yazık ki çıkamadık. O zamandan beri liman içinde boş gemi olarak bekleme sürecine girdik; ne zaman bir çözüm çıkacak, ne zaman olaylar normale dönecek diye. Devletimizin ayın 22’sinde yapmış olduğu girişimlerle Sayın Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde, Milli Savunma Bakanlığımızın askeri kuvvetinde, Dışişleri Bakanlığımızın irtibat gücünde güzel bir sonuç oluştu. Bir tahıl koridoru çalışması başladı. Ben buna tahıl koridoru artı insani koridoru da ekliyorum çünkü gıda endeksli olduğu için taşınacak yükler, insani koridor da oluşmuş oluyor.”

KILAVUZLAR EŞLİK ETTİ

Alibeyler, Müşterek Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda 5 Ağustos’ta iki geminin Çornomorsk Limanı’ndan, bir geminin de Odessa Limanı’ndan hareket ettiğini anlatarak, belirlenen rotaya göre kılavuz kaptan ve kılavuz bot eşliğinde seferlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Alibeyler, İstanbul’daki denetimlerin ardından İstanbul Boğazı’nı geçerek İzmit Körfezi’ne girdiklerini söyledi.

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TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

Duygu ve düşüncelerini dile getiren Alibeyler, “Türk kara sularına girdiğimde tüylerim diken diken oldu. Uzun süredir bu işlerde dirayetliyizdir. Mesleğin profesyonelliğini bilerek yaparız bu işi. Denizcilik ekstrem bir meslektir. Bunun getirisini, götürüsünü bilen insanlarız ama ilk defa meslek hayatımda bu kadar keyif aldım. Üçüncü köprünün altında tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Büyük zevkti.” değerlendirmesinde bulundu.

Gemiler böyle geliyor

Türkiye’nin girişimleri ile kurulan tahıl koridoru işlemeye devam ediyor. Gemiler Ukrayna limanlarından aldığı tahıl ve diğer tarım ürünlerini dünyanın dört bir yanına sevk ediyor. Peki o gemiler nasıl yola çıkıyor? Ne gibi işlemlerden geçiyor? Piri Reis Denizcilik Vakfı Başkanı ve Kaptan Vehbi Koç ve Ukrayna’dan Türkiye’ye ürün getiren Polarnet gemisinin Kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler işleyişi Yeni Şafak’a anlattı:

ADIM ADIM KONTROL

Limanlarda bulunan tahılların büyük bölümünü, parasının önemli bir kısmı daha önceden ödenmiş uluslararası tüccarlara ait ürünler oluşturuyor. Ürünün sahibi firmalar öncelikle ya gemi kiralıyor, ya da varsa kendi gemileri ile ürün taşımayı tercih ediyor.

İlk adım olarak ürünü alacak gemi, taşıyacağı yük ve gemide bulunan personelin bilgileri, İstanbul’da oluşturulan başkanlığını Türkiye’nin yaptığı Ukrayna, Rusya ve BM’den de temsilcilerin bulunduğu Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne bildiriliyor.

İlgili tarafların bilgilerin doğruluğunu araştırması ve onay vermesinin ardından geminin fiziki kontrol aşamasına geçiliyor.

ROTAYI İSTANBUL ÇİZİYOR

Gemiler Ukrayna’ya doğru yola çıkmadan önce İstanbul’da kontrolden geçiliyor. Her geminin ayrı planları bulunuyor. Bu planlar dikkate alınarak heyette bulunan güvenlik uzmanları gemide incelemelerde bulunuyor. Boş olduğu tescillendikten sonra gemiler koordinasyon merkezlerinin belirlediği rota çerçevesinde Ukrayna’ya yola çıkıyor.

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Gemilerin Ukrayna’daki işlemleri ise bu ülke makamları tarafından yürütülüyor. Ürünler yüklendikten sonra gemiler için Koordinasyon Merkezi tarafından bir rota belirleniyor. (Örneğin Polarnet gemisi 17 rota ayağı olan bir güzergahla Türkiye’ye geldi.)

Aynı anda farklı limanlardan kalkan gemiler Odessa’da toplanıp konvoy halinde Türkiye’ye doğru hareket ediyor.

DİDİK DİDİK ARANIYOR

Gemiler harekete geçtikten sonda kendileri için çizilen rotanın dışına çıkamıyor. Emniyetli sulara kadar gemilere kılavuz gemiler eşlik ediyor. Emniyetli sulara gelindiğinde kılavuz gemisi ayrılırken yüklü gemiler rotayı izleyerek İstanbul’a ulaşıyor.

Gemiler İstanbul’da bir kontrolden daha geçiriliyor. Koordinasyon Merkezi’ndeki uzmanlar botlarla gemiye çıkarak incelemelerde bulunuyor. Gemide beyan edilen ürünler dışında başka bir madde taşınıp taşınmadığı kontrol ediliyor.

Bu denetimlerde de sorun çıkmazsa gemilerin yüklerini boşaltacakları limanlara gitmesine izin veriliyor.