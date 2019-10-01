Dünya 67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı
ORTADOĞU

67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı

Dev petrol şirketi Aramco’nun tesislerini bombalayan Husiler’den S.Arabistan’a ikinci darbe geldi. 2 binden fazla Suudi askerini esir aldıklarını ve onlarca zırhlı aracı imha ettiklerini iddia eden Husiler bazı görüntüler de yayımladı. Gelişmeler sadece 2018’de 67 milyar dolarlık silah alan Riyad’ın askeri yeterliliğini tartışmaya açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Husiler, Suudi askerini esir aldıklarını ve onlarca zırhlı aracı imha ettiklerini iddia etti.
Husiler, Suudi askerini esir aldıklarını ve onlarca zırhlı aracı imha ettiklerini iddia etti.

Yemen’deki muhalif Husi güçleri önceki gün, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Necran bölgesinde sınır hattında düzenlendikleri saldırıya ait olduğu iddia edilen video kayıtlarını ve fotoğraflarını yayınladı. Yayımlanan görüntülerde, Suudi Arabistan’a ait onlarca zırhlı askeri aracın tahrip edildiği, yine onlarcasının Husi güçlerinin eline geçtiği ve yüzlerce Suud askerinin de esir alındığı iddia ediliyor. Yine Husi güçleri Suudi Arabistan’ın güneyindeki Necran’da 350 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdiklerini de savundu. İddialar karşısında Riyad’ın sessiz kalması dikkat çekiyor. Son 5 yılda en fazla silah alan ülke olan Suudi Arabistan sadece 2018 yılında 67 milyar dolarlık silah alımına imza atmıştı. Buna rağmen Suud ordusu ve ona bağlı güçlerin Yemen’deki Husi güçlerine üstünlük sağlayamaması, Riyad’ın askeri yeterliliği hakkında soru işaretlerine sebep oluyor.

Husiler tarafından saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, yabancı menşeli pekçok zırhlı aracın yokedildiği ya da ele geçirildiği görülüyor.

350 KM KARELİK ALAN İDDİASI

Pusuya düşen Suud askeri güçlerinin kullandığı iddia edien birçok zırhlı araç tahrip edildi.

El Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ‘Allah’tan Gelen Zafer’ adı verilen operasyonun ilk aşamasında Necran’da, içinde askeri kampların da bulunduğu 350 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiklerini öne sürdü. Düzenledikleri operasyonda Yemen ordusundan en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini iddia eden Seri, “Birliklerimiz, yaralı düşmanlara ilk yardım götürmeye çalıştı. Ancak koalisyon güçlerinin devam eden uçuşları nedeniyle düşman saflarında verilen kayıplar arttı” iddiasını paylaştı.

SİHALAR KULLANILDI

Suudi Arabistan’ın güneyindeki saldırıda Husiler yüzlerce silahı da ele geçirdiğini iddia etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden aralarında çocukların da bulunduğu 2 binden fazla askerin esir alındığını açıklayan Seri, silahlı insansız hava araçlarıyla 20’den fazla operasyon düzenlediklerini, bunlardan birinde de başkent Riyad’daki hassas askeri bir hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini savundu.

RİYAD: HEPSİ TİYATRO

Necran bölgesi

Yüzlerce askerin esir düştüğünü gösteren görüntülerin yayınlanmasından saatler sonra Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden açıklama geldi. Sözcü Turki el-Maliki, düzenlediği basın toplantısında, “Böyle iddialara cevap vermek uygun değil. Bu aldatıcı basının iddia ettiği bir tiyatrodan ibaret” şeklinde yanıtladı.

SİLAHA MİLYARLARCA DOLAR HARCADI

Husi güçleri

Suudi Arabistan son beş yıllık dönemde sadece bölgenin değil, dünyanın en fazla silah satın alan ülkesi konumunda. Yemen’de dört senedir devam eden müdahalesinde zemin kaybettiğine dair algı ve Husilerin saldırılarına etkin cevap verememesi, savunmaya harcanan milyarlarca dolar çöpe mi atılıyor sorusuna da sebep oldu. Riyad’ın sadece 2018’de 67 milyar dolarlık savunma harcaması yaptığı biliniyor. Riyad, silahlarının yüzde 68’ini ABD, yüzde 16’sını İngiltere ve yüzde 4,3’ünü ise Fransa tedarik etmekte.

Aramco’ya saldırının görüntüleri paylaşıldı

  • SİHA’larla yapılan saldırının görüntüleri
  • Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerine geçen ay SİHA’larla yapılan saldırının görüntüleri ABD’li CBS News televizyonu tarafından yayımlandı. Videoda patlayıcıların petrol haznelerine çarpması sonucunda tesisin alev aldığı anlar görülüyor. Saldırıyı Husiler üstlenmişti.

Kral Selman'a en yakın isim öldürüldü: Gözler Prens Selman'da
DÜNYA
Kral Selman'a en yakın isim öldürüldü: Gözler Prens Selman'da
67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı

67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı

2018'de yüksek miktarda silah alımı yapan ​Riyad'ın askeri yeterliliği tartışma konusu oldu.
Sisi ve Gülen ittifakı

Sisi ve Gülen ittifakı

​Darbeci Sisi'nin kanalı TEN TV, teröristbaşı Gülen ile röportaj yaptı.
Heykele11 milyon lira harcadı

Heykele
11 milyon lira harcadı

​İsraf propogandası yapan CHP'de belediyelerin heykellere ayırdığı miktar tartışma konusu oldu.
Promosyon<br>kısıtını kaldırdı

Promosyon
kısıtını kaldırdı

​Kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi geri dönüyor.
Psikolojiyi bozuyormuş

Psikolojiyi bozuyormuş

Antalya'da şehit askerin isminin sokağa verilmesini CHP'li belediye meclis üyesi engelledi.
Keşmir’de 13 bin çocuk tutuklandı

Keşmir’de 13 bin çocuk tutuklandı

​Hindistan yönetimi Müslüman ailelerden çocukları karşılığında fidye talep ediyor.
Türk turizminde büyük yükseliş

Türk turizminde büyük yükseliş

​Türkiye yılın ilk 8 ayında 31.4 milyon turist ağırladı.
Türkiye Emin amcayı konuşuyor

Türkiye Emin amcayı konuşuyor

Emin amca, devletin başka ülkelere muhtaç olmaması için yardım parası almadı.
Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a eleştiri

Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a eleştiri

​Hatice Cengiz: Trump, milli hedeflerini insan haklarının önüne koydu.
MGK'dan yazılı açıklama

MGK'dan yazılı açıklama

​Güvenli bölge projesi daha ileri adımlarla güçlenecek.
'Peygamberler bile hata yapar'

'Peygamberler bile hata yapar'

​Kaşıkçı cinayeti sorulan Prens Selman'dan ilginç savunma.
Bir yalanlama da CHP'li Balbay'dan

Bir yalanlama da CHP'li Balbay'dan

'​İmamoğlu çağrılmadan genel sekreter çağrılır mı? Davet gitmiş'.
Otobüs durağa daldı

Otobüs durağa daldı

​Ankara'da yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
29 okulun yerine<br> yeni okullara gidecekler<br>

29 okulun yerine
yeni okullara gidecekler

Hasar gören okullar yerine bu okullarda eğitim verilecek.
Satışa ara verildi

Satışa ara verildi

​İki televizyon kanalının devrinde sürpriz engel.
Katilleri için<br>istenen ceza

Katilleri için
istenen ceza

Halit Ayar, İstiklal Caddesi'nde bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Ümmetin<br>umudu Türkiye

Ümmetin
umudu Türkiye

​Deprem sonrası Müslüman ülkelerden mesaj var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.