​737 Max’in Boeing’e faturası 2,5 milyar dolar: Kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmişti

Uçuş kontrolleriyle ilgili hatanın yol açtığı anlaşılan kazalardaki sorumluluğunu kabul eden şirket, ABD Adalet Bakanlığı ile yasal uzlaşma anlaşması imzaladı.

ABD’li uçak üreticisi Boeing’in “737 Max” tipi yolcu uçaklarının 2018’de Endonezya ve 2019’da Etiyopya’da yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası ödeyeceği bildirildi. Uçuş kontrolleriyle ilgili hatanın yol açtığı anlaşılan kazalardaki sorumluluğunu kabul eden şirket, ABD Adalet Bakanlığı ile yasal uzlaşma anlaşması imzaladı.

KAZAZEDE AİLELERE ÖDEME

Anlaşma kapsamında, Boeing, kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile müşterisi hava yolu şirketlerine tazminat ödemeyi, ayrıca düzenleyicileri yanılttığı için adli para cezası ödemeyi kabul etti. Şirketin tazminat ödemeleri ve para cezası toplamının 2,5 milyar dolar olacağı açıklandı. Boeing, “737 Max 8” tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Endonezya’da Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing “737 Max 8” tipi uçak, 29 Ekim 2018’de denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, ilk olarak tarihe geçmişti. Etiyopya Hava Yollarına ait bir Boeing “737 Max 8” tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019’da düşmüş, 157 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya’daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa ce birçok ülke, Boeing 737 Max'in operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı. Her 2 kazaya yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.