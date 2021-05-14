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Dünya 87 yıl sonra bir ilk Ayasofyada kılınan bayram namazı Yunanistanı rahatsız etti
AVRUPA

87 yıl sonra bir ilk: Ayasofya'da kılınan bayram namazı Yunanistan'ı rahatsız etti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı. Yıllar sonra yaşanan bu durum Yunanistan’ı rahatsız etti. Ülke basınında yer verilen haberlerde, binlerce Müslüman'ın bayram namazı için Ayasofya'ya akın ettiği belirtilerek, yıllar sonra bir ilk yaşandığı kaydedildi.

Haber Merkezi Diğer
87 yıl sonra bir ilk: Ayasofyada kılınan bayram namazı Yunanistanı rahatsız etti
Binlerce Müslüman, bayram namazı için Ayasofya Camii'ne akın etti.

Ayasofya, 86 yılın ardından kılınan cuma namazıyla geçen yıl tekrar cami olarak ibadete açılmıştı. Atina yönetimi, "Alınan bu kararla Ayasofya'nın evrensel konumu ve dünya insanlık mirası karakteri hiçe sayılmaktadır" açıklamasını yapmış, Birleşmiş Milletler'e Ayasofya Camii’ne yeniden müze statüsünün verilmesi için çağrıda bulunulmuştu.

  • Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı, caminin içi ve çevresinde vatandaşların katılımıyla eda edildi. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Ayasofya’dan Aksa’ya selam
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Ayasofya’dan Aksa’ya selam

YUNAN GAZETESİ: AYASOFYA'YA AKIN ETTİLER

Yunanistan gazetesi Hellas Journal, Ayasofya'da ortaya çıkan tablodan rahatsız oldu."87 yıl sonra Ayasofya'da bayram: Binlerce Müslüman namaz kılmak için akın etti" başlıklı haberde, namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katıldığı bildirildi.

Cami içinde namaz kılan cemaatin fotoğrafına yer verilen haberde, Ayasofya'ya "Allah'tan başka ilah yoktur" anlamına gelen "La ilahe illallah" yazılı mahyanın asıldığı anımsatıldı.

Yunanistan’a ‘Ayasofya’ şoku: UNESCO cami olmasında sakınca olmadığını açıkladı
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Yunanistan’a ‘Ayasofya’ şoku: UNESCO cami olmasında sakınca olmadığını açıkladı
Öte yandan, söz konusu camideki bayram namazının yıllar sonra bir ilk olduğu kaydedildi.

Yunanistan Türkiye’yi BM ve UNESCO’ya şikayet etti: Ayasofya yeniden müze olsun
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Yunan rahip Papanikolaou​: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi, manastırları kapatan bizim yöneticilerimiz değil miydi?
OYNAT 02:11
Yunan rahip Papanikolaou​: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi, manastırları kapatan bizim yöneticilerimiz değil miydi?
Yunanistan'da Evangelos Papanikolaou adında bir rahip, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili Atina ezberini yıkan ifadeler kullandı. Yunanistan tarihinde pek çok kilise ve manastırın kendi yöneticileri tarafından kapatıldığını hatırlatan rahip, 'Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı. Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' diyordu. Ben de olsam Türk'ü seçerim. Ayasofya'yı Türklerden başka kim koruyabilirdi?' ifadelerini kullandı.


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