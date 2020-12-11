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Dünya AB 2030 yılına kadar sera gazı salınımını yüzde 55 düşürmeyi hedefliyor
AVRUPA

AB 2030 yılına kadar sera gazı salınımını yüzde 55 düşürmeyi hedefliyor

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele için 2030'a kadar sera gazı salınımı yüzde 55 düşürmeye karar verdi. Liderlerin, iklim değişikliğiyle mücadele için öngörülen sera gazı emisyonunu düşürme hedeflerini belirlediklerine işaret eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa'nın iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynadığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Zirvede, Avrupa'nın iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynadığı kaydedildi.
Zirvede, Avrupa'nın iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynadığı kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele için 2030'a kadar sera gazı salınımı yüzde 55 düşürmeye karar verdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen ve kısa aralıklarla şimdiye kadar 20 saati bulan AB Liderler Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2030 yılına kadar azaltılacak

Liderlerin, iklim değişikliğiyle mücadele için öngörülen sera gazı emisyonunu düşürme hedeflerini belirlediklerine işaret eden Michel, Avrupa'nın iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynadığını kaydetti.

Michel, "Sera gazı emisyonlarımızı 2030 yılına kadar en az yüzde 55 oranında azaltmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Zirvede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, AB bütçesi ile kurtarma fonu, çevre ve Türkiye ile ilişkileri içeren çok sayıda konu liderler seviyesinde değerlendirildi.

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