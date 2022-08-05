Dünya AB çatışmaların ardından Ermenistan ile Azerbaycan arasında düşmanlığın durdurulmasına yönelik çağrılarda bulundu
ASYA

AB çatışmaların ardından Ermenistan ile Azerbaycan arasında düşmanlığın durdurulmasına yönelik çağrılarda bulundu

Avrupa Birliği, Dağlık Karabağ bölgesinde tekrarlayan çatışmalar sırasında birkaç askerin öldürüldüğü bildirildikten sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasında "düşmanlığın durdurulması" için iki ülkeyi de sağduyuya davet etti.

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Haber Merkezi Diğer
AB çatışmaların ardından Ermenistan ile Azerbaycan arasında düşmanlığın durdurulmasına yönelik çağrılarda bulundu
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi çarşamba günü yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki gerginliğin artmasının "Laçin koridoru çevresinde ve Temas Hattı boyunca başka noktalarda" gerçekleştiği belirtildi.

Bir AB yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in her iki ülkenin liderleriyle "yakın ilişki içinde" olduğunu ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ise "yakında" temasa geçeceğini aktardı.

AB iki ülke ile yakın temasta

"AB Temsilcisi Toivo Klaar, diyalog yoluyla masadaki tüm gündem maddeleri aracılığıyla derhal gerginliğin tırmanmasını engellemek için geçtiğimiz günlerde her iki tarafla da yoğun temas halindeydi." dedi.

Azerbaycan askerleri
Azerbaycan askerleri

İki ülke son gerginlikler sonrasında birbirlerini suçladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı çatışmalar sırasında askerlerinden birinin "yaralanması sonrası hastanede hayatını kaybettiğini" söylerken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan Perşembe günü Ermenistan askerlerinden ikisinin "öldürüldüğünü" söyledi."

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