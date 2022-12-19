AB elektriği de Bakü’den alacak: Doğal gazdan sonra yeni bir anlaşmaya imza attılar

Ermenistan’ın Karabağ bölgesini 30 yıl işgal altında tutmasına göz yuman Avrupa Birliği ülkeleri, enerji meselesinde sıkışında Bakü’nün kapısında yatmaya başladı. Daha önce Azerbaycan’dan doğal gaz alımının artırılması konusunda anlaşmaya varan Brüksel, şimdi de elektrik için bir anlaşmaya imza attı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki Karadeniz elektrik hattının çok önemli olduğunu, projenin, Karadeniz’in iki yakasını hem enerjide hem dijital iletişimde birbirine bağlayacağını söyledi. Romanya’nın başkenti Bükreş’te Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan arasında yeşil enerji geliştirme ve iletimi alanında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

KARADENİZ ÜZERİNDEN AKTARILACAK

Anlaşma ile Karadeniz’in altına Azerbaycan’ı Gürcistan ve Romanya üzerinden Macaristan’a bağlayacak bir elektrik hattı döşenecek. Bu, Rusya’dan fosil yakıt ithalatını bitirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği için de yeni bir enerji kaynağı olabilecek. Anlaşmaya göre Azerbaycan, açık deniz rüzgar santrallerinden elde ettiği elektriği Gürcistan üzerinden Karadeniz’in altından geçecek bir kabloyla Romanya ve Macaristan’a ihraç edecek.

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GÜNEY KAFKASYA VURGUSU

Törende konuşan Von der Leyen, anlaşmanın, AB’yi Güney Kafkasya bölgesindeki ortaklarına daha da yakınlaştıracağına işaret ederek bunun temiz enerjiye geçişe de yardımcı olacağını belirtti. Von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte, Rus fosil yakıtlarından vazgeçtiklerini ve güvenilir enerji ortaklarına yöneldiklerini anlattı.

ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI

Geleceğin temiz, uygun fiyatlı ve güvenli yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğuna işaret eden Von der Leyen, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji bağımsızlığına ve enerji arz güvenliğine katkı sağladığını belirtti. Von der Leyen, imzalanan anlaşmanın yenilenebilir enerjiyi öncelemesini memnuniyetle karşıladığını vurguladı. “Artan yenilenebilir enerji üretimini entegre etmek için daha güçlü elektrik ara bağlantılarına ihtiyacımız var. Bu nedenle Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki Karadeniz elektrik hattı çok önemli.” diyen Von der Leyen, bunun iddialı bir proje olduğunu belirtti.

TEMMUZ AYINDA GAZ ANLAŞMASI

Temmuz ayında Brüksel, Azerbaycan’dan satın alacağı doğal gazı, 2027’ye kadar iki misline çıkarmak için Bakü ile anlaşma imzalamıştı. Güney Gaz Koridoru kapsamında inşa edilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) Avrupa ayağı olan TAP’ın yıllık kapasitesi 10 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Geçen yıl bu boru hattından AB’ye 8 milyar metreküp doğal gaz pompalanmıştı. Bu yıl ise 12 milyar metreküp doğal gazın AB’ye taşınması öngörülüyor. Yeni anlaşmayla bu boru hattının kapasitesinin iki kat artırılacağını ve 2027’ye kadar AB’ye 20 milyar metreküp doğal gaz gönderilmesinin planlandığını duyurulmuştu.

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Almanya ilk LNG terminalini açtı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinin açılışını yaptı. Wilhelmshaven kenti açıklarında Kuzey Denizi’ndeki bir gemide düzenlenen açılış törenine Scholz’un yanı sıra Maliye Bakanı Christian Lindner, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil katıldı. Scholz burada yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın Ukrayna halkı için korkunç sonuçları olduğunu, aynı zamanda tüm dünyanın bu savaşın etkilerini hissettiğini söyledi. Avrupa’nın ve Almanya’nın bunu yüksek enerji fiyatları ve enflasyonla da hissettiğine işaret eden Scholz, “Elbette enerji güvenliğini de düşünmemiz lazım” dedi.