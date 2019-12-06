AB kapısında yaşam mücadelesi

SICAKLIK -10 DERECE

Bosna Hersek’in Bihaç şehri yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan Vucjak Kampı’nda kalan 500’e yakın düzensiz göçmen, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede hayatta kalma mücadelesi veriyor. Olumsuz yaşam ve hijyen koşullarının bulunduğu ve sadece çadırlardan oluşan kampa mevsimin ilk karının yağmasıyla, buradaki yüzlerce göçmen için şartlar çok daha kötü bir hal aldı.

Vucjak Kampı

KAR SUYU İLE YIKANIYORLAR

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan sınırına yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan kampta yaşam mücadelesi veren göçmenler, sınır kapılarının açılmasını ve Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya gibi Avrupa ülkelerine ilerlemelerine izin verilmesini talep ediyor. İlerlemelerine izin verilmediği için 2 gündür Kızılhaç tarafından dağıtılan yemekleri de yemeyen göçmenler, erittikleri kar suları ile yıkanıyor, ormandan topladıkları odunlarla yaktıkları ateşlerde ısınmaya çalışıyor.

Vucjak Kampı

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Yetkililer, aylardır içme suyu bulunmayan, etrafta çöpten yığınların oluştuğu, karın da yağmasıyla oluşan çamurda yürümenin dahi zor olduğu kampın başka bir bölgeye taşınması için çağrıda bulunsa da henüz bu konuda atılmış somut bir adım bulunmuyor. Kampta kısıtlı imkanlarla yöresel yemekler pişiren göçmenler ise başka bir bölgeye taşınmayı değil, sadece sınırın açılmasını ve ilerlemelerine izin verilmesini bekliyor.

Allah Türkiye’den razı olsun

Afganistan vatandaşı Ahmed, bir hafta önce Vucjak Kampı’na geldiğini söyleyerek “Geceleri çok soğuk oluyor. Burada çocuklar var, yaşlılar var. Belki yetişkinler için sıkıntı değil ama çocuklar için çok soğuk burası” diye konuştu. Kamptaki Türk Kızılay çadırlarının işlerini bir nebze de olsa kolaylaştırdığını kaydeden Ahmed, “Allah Türkiye’den razı olsun. Bu çadırlar da olmasaydı burası çok daha kötü olurdu.” ifadelerini kullandı.