AB Komisyonu Başkanı Gazze'deki vehameti bir kez daha gözler önüne serdi: Günde en az 500 TIR'lık yardıma ihtiyaç var

"Koridor, genişletilmiş kara yolları da dahil olmak üzere tüm güzergahlardan Gazze'ye yardım akışını artırmaya yönelik sürekli çabanın bir parçası olmalıdır. Şu anda günde en az 500 tır veya eş değer yardımın girişine ihtiyaç var"