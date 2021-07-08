Dünya AB Komisyonu Başkanı Leyen Erdoğanın KKTC ziyareti öncesi Kıbrıs Rum kesimine desteğe gitti
AVRUPA

AB Komisyonu Başkanı Leyen Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi Kıbrıs Rum kesimine desteğe gitti

Kıbrıs’ta sert mesajlar vermemesini istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Benim ne konuşacağıma sen mi karar vereceksin? Gideceğim konuşacağım" cevabını alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi. Leyen, görüşmede "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
AB Komisyonu Başkanı Leyen Erdoğanın KKTC ziyareti öncesi Kıbrıs Rum kesimine desteğe gitti
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kıbrıs Rum kesiminde.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) desteğe gitti.

GKRY'de temaslarda bulunan von der Leyen, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le Rum Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi. Leyen, AB'nin tüm üyelerinin GKRY ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ KABUL ETMİYORUZ"

Görüşmenin ardından Anastasiadis ile gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklama yapan von der Leyen, "Şunu tekrarlamak isterim ki; (Kıbrıs'ta) iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve birlik içerisindeyiz. Kıbrıs'ın da beklediği bu" dedi.

ERDOĞAN: GİDECEĞİM KONUŞACAĞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı'nın kendisine "Duydum ki Kıbrıs'a gidecekmişsiniz, orada sert mesajlar vermeseniz" demesi üzerine, kendisine "Bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün. Gideceğim konuşacağım" cevabını verdiğini aktarmıştı.

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