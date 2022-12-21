Dünya AB Konseyi Başkanı Michelden yolsuzluk skandalı açıklaması Saygınlığımızı yaraladı
AVRUPA

AB Konseyi Başkanı Michel'den 'yolsuzluk skandalı' açıklaması: Saygınlığımızı yaraladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu’nda patlak veren yolsuzluk skandalı hakkında konuştu. Michel, “Yolsuzluk skandalı AB’nin saygınlığını yaraladı” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
AB Konseyi Başkanı Michelden yolsuzluk skandalı açıklaması: Saygınlığımızı yaraladı
AB Konseyi Başkanı Charles Michel.

Avrupa Parlamentosu’nda patlak veren yolsuzluk skandalı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin yolsuzluk skandalı nedeniyle ciddi şekilde itibar kaybettiğini belirterek, “Yolsuzluk skandalı AB’nin saygınlığını yaraladı” dedi.

AB vatandaşlarını yakından ilgilendiren ekonomik kriz ve enerji krizi gibi sorunlarla boğuşurken ortaya çıkan bu skandalın AB için son derece olumsuz etkileri olduğunu belirten Michel, gelecekte bu durumların yaşanmaması, yolsuzluk ve kara para aklama konusunda 27 AB üye ülkesi olarak dersler çıkarılması gerektiğini ifade etti.
AB’nin imajının onarılması gerektiğini vurgulayan Michel, bunun Avrupa projesi için var olma mücadelesi mahiyetinde olduğunu açıkladı.

“Demokrasimiz saldırı altında”

İtalya’da düzenlenen 15. İtalya Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında konuşan AP Başkanı Roberta Metsola ise, Avrupa demokrasisinin tehlike altında olduğunu belirterek, “Demokrasimiz saldırı altında. Demokratik olmayan aktörler Avrupa’yı paralarıyla satın almak istiyor. Böyle davrananlara yanıtımızı sert bir şekilde verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

AB üyesi 13 ülke elektriğin dörtte birini nükleer santrallerden elde etti
DÜNYA
AB üyesi 13 ülke elektriğin dörtte birini nükleer santrallerden elde etti

AB Amazon firmasıyla rekabet soruşturmalarında anlaştı
DÜNYA
AB Amazon firmasıyla rekabet soruşturmalarında anlaştı
Kafatasının bir kısmını aldılar

'Kafatasının bir kısmını aldılar'

Evlilik hayali kuran gencin hayatı karardı.
Kadrolar belli oldu

Kadrolar belli oldu

​Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Gazeteci Fatih Portakaldan dikkat çeken ifade: CHPyi yönetmek devlet yönetmekten daha zor

​Yaşlı çiftin hayatı çalan telefonla karardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den önemli mesajlar.

​Analist açıkladı: En belirleyicisi İtalya'nınkiydi.
Orta Çağ'dan kalma

Orta Çağ'dan kalma

Altın 'vaşak küpeler' ziyarete açılıyor.

​Yargılama terörle yetkili ağır ceza mahkemesinden yapılacak.

​Bakan Fatih dönmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.