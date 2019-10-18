Dünya AB Konseyinden Türkiye ve ABD arasındaki uzlaşıya yorum Beklediğimiz bu değildi
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AB Konseyi'nden Türkiye ve ABD arasındaki uzlaşıya yorum: Beklediğimiz bu değildi

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Pence ve Erdoğan görüşmesi hakkında "Bizim beklediğimiz şey bu değildi" yorumunu yaptı. AB Konseyi Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Tusk “Türkiye konusunda gerginliği artırmak ve yeni gerginlik yaratmak istemiyorum. Türkiye ile AB arasındaki mevcut durum çok açık. Sözde ateşkese gelince, bunu beklemiyorduk" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Tusk
Donald Tusk

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüşmenin ardından varılan anlaşmayla ilgili konuştu. Tusk, "Bizim beklediğimiz şey bu değildi" dedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini, Brexit, genişleme, Türkiye ve bütçe gibi konuları görüşmek üzere Brüksel’de iki günlüğüne bir araya getiren AB Liderler Zirvesi sona erdi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk zirve sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşma hakkında yorumunun sorulması üzerine Tusk, şunları söyledi:

“Türkiye konusunda gerginliği artırmak ve yeni gerginlik yaratmak istemiyorum. Türkiye ile AB arasındaki mevcut durum çok açık. Sözde ateşkese gelince, bunu beklemiyorduk. Zaten bu ateşkes de değil, Kürtlere silah bıraktırma. Kararlı olmamız gerekiyor. Türkiye’ye askeri operasyonunu tamamen sonlandırma, askerlerini çekme ve uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya yönelik çağrılarımızı yineliyoruz. Bu beklentimiz Erdoğan-Pence anlaşmasıyla karşılanmıyor"

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