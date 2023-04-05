AB: Kosova ve Sırbistan normalleşme yolunda ilk adımı attı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ve Sırbistan temsilcilerinin Ohri Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili başlatılan müzakerelerde akıbeti bilinmeyen şahıslara ilişkin metin üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu.





Borrell, Twitter hesabından Kosova ve Sırbistan'ın temsilcilerinin Ohri Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili dün Brüksel'de başlattığı müzakerelerle ilgili açıklama yaptı.





Tarafların başmüzakerecilerinin dün yapılan toplantıda akıbeti bilinmeyen şahıslara ilişkin beyannameyle ilgili metin üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyuran Borrell, bunu normalleşme yolunda "ilk adım" olarak niteledi.





Borrell, metnin liderler nezdinde onaylanması için bir toplantı düzenleyeceğini bildirdi.





İtidal çağrısı

Sırbistan ve Kosova'nın, normalleşmeye giden yol ve anlaşma ekine ilişkin taahhütte bulunduğunu anımsatan Borrell, "AB, her ikisinin de kendisinden tüm yükümlülükleri yerine getirmesini ve bir an önce uygulamaya başlamasını bekliyor. Taraflar herhangi bir tırmanıştan kaçınmalıdır. Taahhütlerinin Avrupa yollarına tercümesi devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.





Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 18 Mart'ta AB'nin ara buluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmıştı.





Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan'ı Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor.





Kosova'dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde öz yönetim haklarına sahip olacak bir "Sırp Belediyeler Birliği" kurması talep ediliyor.





Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen, kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.





Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.





Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.







