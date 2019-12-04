Dünya AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson Gazzedeki insani durum tehlikeli bir halde
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AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson: Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde

Avrupa Birliği Kudüs Temsilcisi Vekili Thomas Nicholson, Gazze ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Gazze'deki insani durum, son derece tehlikeli bir halde. Bunun sebebi ise İsrail işgali, siyasi durum ve kapıların kapatılması" ifadelerini kullanan vekil, Gazze'de askeri seçenek ve şiddetin çözüm getirmediğini, siyasi çözüm için sükunet ve barışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa Birliği (AB) Kudüs Temsilcisi Vekili Thomas Nicholson, Gazze'deki insani durumun son derece tehlikeli bir halde olduğunu söyledi.

Nicholson, Gazze ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tehlikenin sebebi İsrail işgali"

"Gazze'deki insani durum, son derece tehlikeli bir halde. Bunun sebebi ise İsrail işgali, siyasi durum ve kapıların kapatılması." ifadesini kullanan Nicholson, Gazze'de askeri seçenek ve şiddetin çözüm getirmediğini, siyasi çözüm için sükunet ve barışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

  • AB'nin Filistin seçimlerinin yapılmasını arzu ettiğini aktaran Nicholson, bu seçimlerin Filistin'de birliği sağlamaya yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenli ve temiz suya erişim, temel bir haktır"

Gazze'deki su sorununa ilişkin de Nicholson, içme suyunun yüzde 97'sinin insan tüketimine uygun olmadığını belirtti.

Nicholson "Bu durum bizi, güvenli içme suyuna erişimi kolaylaştırmak için Gazze'de çalışmalar yapmaya sevk etti. Güvenli ve temiz suya erişim, temel bir haktır." diye konuştu.

AB Vekili Thomas Nicholson bugün, Gazze'deki desalinasyon (deniz suyu arıtma) projesinin ikinci ve üçüncü aşamalarının açılışına katılmıştı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de finanse ettikleri projeleri yerinde takip etmek için dün Gazze'ye gelmişti.

Projeleri İrlanda finanse ediyor

  • AB ülkesi İrlanda, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde desalinasyon, atık su arıtma, güneş enerjisiyle elektrik üretimi gibi projeleri finanse ediyor.

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