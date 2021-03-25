Dünya AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye kararı İş birliğini geliştirmeye hazırız
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AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye kararı: İş birliğini geliştirmeye hazırız

AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye kararı: İş birliğini geliştirmeye hazırız

AB Liderler Zirvesi bildirisinde AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi. Ayrıca AB liderleri, AB Komisyonu'ndan Türkiye ile iş birliğinin halklar arası temas ve seyahat konularında nasıl geliştirileceğini araştırmasını istedi.

Haber Merkezi AA
AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye kararı: İş birliğini geliştirmeye hazırız
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AB Liderler Zirvesi sonrasında bildiri yayımlandı. AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

AB liderleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.

  • AB liderleri, Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

AB liderleri, AB Komisyonu'ndan Türkiye ile iş birliğinin halklar arası temas ve seyahat konularında nasıl geliştirileceğini araştırmasını istedi. Ayrıca göç yönetimi konusunda Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği bildirildi.

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