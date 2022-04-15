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Dünya AB Mescid-i Aksa olaylarını endişeyle takip ediyoruz
ORTADOĞU

AB: Mescid-i Aksa olaylarını endişeyle takip ediyoruz

Avrupa Birliği (AB), Mescid-i Aksa'da meydana gelen çatışmalar nedeniyle derin endişe duyulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada "Daha fazla sivil zayiatı bir öncelik olarak önlenmelidir. Kutsal mekanların statükosuna tamamen saygı gösterilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
AB: Mescid-i Aksa olaylarını endişeyle takip ediyoruz
AB: Mescid-i Aksa olaylarını endişeyle takip ediyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet olaylarındaki artışın ve bu sabah Mescid-i Aksa'da meydana gelen çatışmaların derin endişeyle takip edildiği belirtildi.

"Şiddetin bir an önce durdurulması gerekiyor. Daha fazla sivil zayiatı bir öncelik olarak önlenmelidir. Kutsal mekanların statükosuna tamamen saygı gösterilmelidir. Filistin-İsrail güvenlik iş birliği esastır." ifadesine yer verilen açıklamada, AB'nin tüm taraflara gerilimi azaltma çabalarında bulunma çağrısı yinelendi.

Ürdün ve Filistin'den Mescid-i Aksa uyarısı
DÜNYA
Ürdün ve Filistin'den Mescid-i Aksa uyarısı

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Mescid-i Aksa'nın avlusuna bu sabah baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’nde onlarca Filistinliyi gözaltına aldı
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İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’nde onlarca Filistinliyi gözaltına aldı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da yer alan Kıble Mescidi'ne baskın düzenledi. Kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak müdahale eden işgal güçleri, onlarda Filistinliyi yere yatırarak gözaltına aldı

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

Mescid-i Aksa'dan dünyaya seslenen kadın: Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz
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Mescid-i Aksa'dan dünyaya seslenen kadın: Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz
Filistinli bir kadın Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusundan tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Yaşlı kadın, 'Ramazan ayının sabah namazında kadınlara gaz bombaları attılar. Ey Araplar, ey Müslümanlar neredesiniz? İşgalci İsrail'e karşı Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Beş yaşındaki çocuk bile işgalci Yahudi yerleşimcilerin ne yaptığını biliyor. Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz. Ben yaşlı bir kadın olarak canımı Mescid-i Aksa ve topraklarımız için vermeye hazırım. Allah'a hamdolsun topraklarımızı kimseye bırakmayacağız.' dedi.

İşgalci güçler Kudüs'te bir kadını darp etti
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İşgalci güçler Kudüs'te bir kadını darp etti
İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da yürüyen bir kadının dizine jopla vurarak yere düşürdü.

Kadın iki arkadaşının yardımıyla ayağa kalktı.


Renk renk kir akıyor

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