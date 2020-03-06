AB Poseidon Harekatı Komandosunun insanlık dışı kararı: Sığınmacıları denize bırakın

Avrupa, mültecilere uyguladığı politika insanlıklarını da bir bir göz önüne seriyor.

Türkiye’nin sığınmacılara sınırlarını açmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyenlerin Yunanistan'a geçişleri devam ediyor.

Danimarka devlet radyo ve televizyon yayıncısı DR’deki habere göre, sığınmacıların AB’nin dış sınırlarında tutulması için Frontex tarafından yönetilen "Poseidon Harekatı Komandosu", sığınmacılara yönelik insanlık dışı ve acımasız kararlar aldı.

FOTOĞRAF 10 Göçmenlerin üzerindeki para ve giysiler alınarak, yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi. Edirne'den Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri'nden geri gönderdi. Türkiye tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki köylere gitti. Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Yunan askerleri önce dövdü sonra yarı çıplak geri gönderdi Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edildi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Frontex’in "Poseidon Harekatı"nda görevli Danimarkalı ekibin, Yunanistan’da incelemelerde bulunan Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen’e aktardığı bilgilere göre, “Poseidon Harekatı” komandosu, Yunanistan’ın İstanköy Adası'na şişme botla geçmeye çalışan ancak olumsuz şartlar nedeniyle Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'nce kurtarılan 33 sığınmacının "denize geri bırakılması" emrini verdi.

OYNAT Yunanistan sınırda sığınmacı katliamına başladı Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınır kapısına giden göçmenlere uygulanan insanlık dışı muamele had safhaya ulaştı. Edirne Valiliği, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu bir göçmenin öldüğünü, 5'inin yaralandığı duyurdu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Sığınmacıları botlarına bindirip denize bırakın"

Yunan komando, Danimarka Sahil Güvenlik ekibine, kurtardıkları sığınmacılar için “Botlarına bindirip, denize bırakın ve deniz sınırından dışarıya çıkartın” emrini verdi.

Danimarkalı ekip ise emrin, hayatlarını tehlikeye atacağı gerekçesiyle sığınmacıları, Yunanistan’ın İstanköy Adası'nda limana bıraktı.

Savunma Bakanı Bramsen, Danimarkalı personelin verdiği karardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bramsen, Danimarka’nın Frontex’e desteğini "Challenger" tipi uçak, çadır, halı ve jeneratörle artırabileceğini ifade etti.