AB Sudan'daki anlaşmadan memnun

Avrupa Birliği (AB), Sudanlı tarafların geçiş süreci için anlaşmaya vardığı yeni uzlaşı planını olumlu bir adım olarak değerlendirerek, ülkedeki durumu yakından takip ettiğini açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, önemli konularda müzakerelerin devam etmesi ve Sudan halkının meşru taleplerinin karşılanması gerektiği ifade edildi.

Sudan'daki tüm taraflara itidal çağrısı yapılan açıklamada, gerginliği daha fazla tırmandıracak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Sudan'da askeri konsey ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında müzakereler sonucu varılan anlaşma olumlu bir adım." değerlendirmesi yapıldı.

AB'nin ülkede sivil dönüşümün gerçekleşmesinin ardından Sudan'a ekonomik ve siyasi yardımda bulunmaya hazır olduğu kaydedilen açıklamada, Afrika Birliği'nin çalışmalarına destek verildiği aktarıldı.

3 yıllık geçiş süreci

Sudan'da askeri konsey ile muhalefetin çatı oluşumu ÖDBG, dün gece, geçiş süresindeki tüm yönetim şekilleri ve yetkiler konusunda anlaşmaya vardı.

Askeri Konsey üyesi Yasir el-Ata, "Geçiş sürecindeki devlet başkanlığı, parlamento ve kabinenin yapıları konusunda anlaştık. 300 üyeli geçici parlamentonun yüzde 67'si ÖDBG'den, kalanı diğer parti ve siyasi güçlerden oluşacak. 24 saat içerisinde geçiş süreciyle ilgili nihai anlaşmayı imzalayacağız. Geçiş sürecinin ilk altı ayında, ülkedeki savaş durdurulacak ve barış anlaşmaları imzalanacak. 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilecek." açıklaması yaptı.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.