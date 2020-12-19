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Dünya AB Temsilcisi Borrell Türkiye dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldi
AVRUPA

AB Temsilcisi Borrell: Türkiye dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldi

AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. 'Oruç Reis' ve 'Barbaros Hayrettin Paşa' gemilerinin isimlerinin Brüksel'de her gün anılır hale geldiğini belirten Borrell, "Türkiye dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldi. İnkar edilemeyecek başarılar elde etti" dedi.

Haber Merkezi AA
AB Temsilcisi Josep Borrell
AB Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Zorlu 2020'den sonra AB-Türkiye ilişkilerinde önümüzdeki yol" başlıklı blog yazısı yayımladı.

"Oruç Reis ve Barbaros her gün anılır oldu"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği "Oruç Reis" ve "Barbaros Hayrettin Paşa" gemilerinin isimlerinin Brüksel'de her gün anılır hale geldiğini belirten Borrell, Türkiye ile ilişkilerin karmaşık ve çok yönlü olduğunu, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar ve Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasının bunların merkezinde bulunduğunu ifade ederek, "bu meselelerin daha fazla ertelenemeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.

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"Türkiye inkar edilemeyecek başarılar elde etti"

Borrell, "Türkiye dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldi ve inkar edilemeyecek başarılar elde etti. Maalesef bazı durumlarda Türkiye'nin uluslararası gündemi AB'nin çıkarlarıyla uyumlu değil ve yöntemleri de AB'ninki gibi değil" ifadesine yer verdi.

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