Dünya AB Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı diyalog istiyor
AVRUPA

AB Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı diyalog istiyor

Türkiye-AB ilişkileri ve 9 Ocak'ta Cumhurbaşkanı ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen arasında video konferans yoluyla yapılan görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı bir diyalog istediklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet etmesine ilişkin "Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması AB'nin beklediği bir gelişme. Bu gelişmenin ilişkilerimizde olumlu gidişat geliştirmeye yönelik çabaları beslemesini bekliyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı bir diyalog istediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında hafta sonunda yapılan görüşmenin de bu yönde bir çaba olduğunu söyledi.

Stano, günlük basın toplantısında, Türkiye-AB ilişkileri ve 9 Ocak'ta Cumhurbaşkanı ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen arasında video konferans yoluyla yapılan görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı.

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"Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı bir diyalogdan yanayız." diyen Stano, geçen yılın tamamında bu tür bir diyalog elde etmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Stano, son video konferansın da bu mesajı iletmek için yürütülen çabaların, yapıcı iş birliğinin yenilenmesi yolunda ilerlemenin bir parçası olduğunu aktardı.

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Türkiye ile Yunanistan'ın yeniden görüşmesini bekliyorlar

"İhtiyacımız olan da budur." diyen Stano, 10 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nde alınan kararlar gereği AB Komisyonunun Türkiye ile ilişkilere dair genel değerlendirme çalışması içinde olduğunu, tüm temasların da bunu besleyecek şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere ocak ayında yeniden başlamaya davet etmesi hakkındaki görüşleri sorulan Stano, şunları söyledi:

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler, aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerinin genel anlamda bir parçasıdır. Bazı AB üyeleri tarafından rahatsız edici görülen noktalar AB'nin de rahatsız edici gördüğü konular ve bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması AB'nin beklediği bir gelişme. Bu gelişmenin ilişkilerimizde olumlu gidişat geliştirmeye yönelik çabaları beslemesini bekliyoruz."

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