AB Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı

Ukrayna'nın Harkiv kentinde ilkokul çocukları savaş nedeniyle metro istasyonlarında oluşturulan sınıflarda eğitime devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Rus füze saldırılarının sıklıkla hedefi olan Harkiv'de, ilköğretim seviyesindeki öğrenciler için bazı metro istasyonlarında sınıflar oluşturuldu. Metronun üst katında bulunan sınıflar, eylülde eğitim öğretim yılının başlamasıyla faaliyete geçti. Harkiv Belediyesinin organize ettiği sınıflarda, kentin farklı okullarından binden fazla çocuk derslere giriyor, spor yapabiliyor. Burada, öğrencilere yemek de veriliyor. Çocukların bazıları ebeveynleri tarafından buraya bırakılırken bazıları da belediye otobüsleri ile getiriliyor, derslerin sonunda ise öğretmenler tarafından ailelerine teslim ediliyor.