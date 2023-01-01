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Dünya

AB Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı

Avrupa Birliği, savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma sağlanmasını öngören AB Geçici Koruma Yönergesi'nin geçerlilik süresini bir yıllığına uzatacak. AB, savaşın başlamasının akabinde Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni ilk kez harekete geçirmişti.

15:35 . 19/09/2023 Salı
AA
AB genelinde Geçici Koruma Yönergesi'nden faydalanan 4 milyon civarı Ukraynalı bulunuyor.

AB genelinde Geçici Koruma Yönergesi'nden faydalanan 4 milyon civarı Ukraynalı bulunuyor.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Komisyon'un, AB Konseyine Ukraynalılara yönelik geçici korumanın 4 Mart 2024'ten 3 Mart 2025'e kadar uzatılmasını teklif ettiği bildirildi.

Komisyon'un teklifinin, AB Konseyince onaylanması gerekiyor.

AB genelinde Geçici Koruma Yönergesi'nden faydalanan 4 milyon civarı Ukraynalı bulunuyor.

Yönerge ilk kez Ukraynalılar için harekete geçirilmişti

AB, savaşın başlamasının akabinde Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor.

Ukraynalılara, sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.


Ukrayna'da çocuklar savaş nedeniyle metro istasyonlarında eğitim alıyor
Ukrayna'da çocuklar savaş nedeniyle metro istasyonlarında eğitim alıyor

Ukrayna'nın Harkiv kentinde ilkokul çocukları savaş nedeniyle metro istasyonlarında oluşturulan sınıflarda eğitime devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Rus füze saldırılarının sıklıkla hedefi olan Harkiv'de, ilköğretim seviyesindeki öğrenciler için bazı metro istasyonlarında sınıflar oluşturuldu. Metronun üst katında bulunan sınıflar, eylülde eğitim öğretim yılının başlamasıyla faaliyete geçti. Harkiv Belediyesinin organize ettiği sınıflarda, kentin farklı okullarından binden fazla çocuk derslere giriyor, spor yapabiliyor. Burada, öğrencilere yemek de veriliyor. Çocukların bazıları ebeveynleri tarafından buraya bırakılırken bazıları da belediye otobüsleri ile getiriliyor, derslerin sonunda ise öğretmenler tarafından ailelerine teslim ediliyor.

#Avrupa Birliği
#Ukrayna
#AB Konseyi
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