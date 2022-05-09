AB Ukrayna'nın üyelik süreci için ilk görüşünü haziranda verecek Avrupa Birliği Komisyonu, 27 üyeli birliğe katılım için ilk adım sayılan "ankete" Ukrayna'nın verdiği cevaplarla ilgili görüşünü haziranda sunmayı hedefliyor. AB ülkelerinin liderleri 30-31 Mayıs'ta Ukrayna'daki savaş ve enerji konularını ele almak üzere özel zirve toplantısı yapacak. AB liderleri 24-25 Haziran'da da planlı zirve toplantısında bir araya gelecek.

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