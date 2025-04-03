AB Ukrayna’ya 2 milyon mermi sağlamayı hedefliyor

"Avrupalı müttefiklerin daha fazla harcama yapması gerektiği yönündeki mesaj, ABD yönetiminin daha fazla harcama yapılması ve Avrupa'nın yükünün daha fazla omuzlanması yönünde uzun zamandır yaptığı bir çağrıdır. Olumlu olan şey, aslında bu mesajı duymuş ve daha fazlasını yapıyor olmamız. Halihazırda yüzde 5 harcama yapmayı planlayan ülkeler var ancak herkesin şu ana kadar belirlediğimiz hedeflere ulaşması da önemli. Savunmaya daha fazla harcama yapmamız gereken çok zor bir durumda olduğumuz açıktır. Bence bu çağrı daha fazlasını yapmamız gerektiği konusunda çok net. Biz de bu mesajı duyduk"