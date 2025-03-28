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Rusya: Ukrayna enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürdü

Rusya: Ukrayna enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürdü

12:3628/03/2025, Cuma
AA
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Suca'daki doğal gaz ölçüm istasyonuna roketatarla saldırı gerçekleştirildi.
Suca'daki doğal gaz ölçüm istasyonuna roketatarla saldırı gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın varılan anlaşmaya rağmen enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bugün Suca'daki doğal gaz ölçüm istasyonuna HIMARS çok namlulu roketatarla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırı nedeniyle istasyonun yok edildiğine işaret edilen açıklamada, Saratov'daki bir petrol rafinerisine de insansız hava araçlarıyla (İHA) ve Begorod'daki elektrik tesisine de topçu atışlarıyla saldırı yapıldığı aktarıldı.


Açıklamada, "Kiev rejiminin, Rus sivil enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurduğuna yönelik taahhütleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna ordusunun çöküşünü önlemek ve Avrupalı müttefiklerinin yardımıyla askeri potansiyelini geri kazanma amacındaki bir başka hilesidir." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.


Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.




#ABD
#Rusya
#Ukrayna

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