Dünya AB Ukraynaya silah yardımı için kullanılan fonu artırıyor
AVRUPA

AB Ukrayna'ya silah yardımı için kullanılan fonu artırıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna için savunma ve güvenlik konularında kullanılan fona 2 milyar avro ekstra destek sağlanacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
AB Ukraynaya silah yardımı için kullanılan fonu artırıyor
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Brüksel'de bugün yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında alınan karar gereği Avrupa Barış Fonunun 6 milyar avroluk bütçesi 2023 için 2 milyar avro artırıldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, fonun azami bütçesinin daha sonra da 2027'ye kadar 5,5 milyar avro artırılabileceği bildirildi.

Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarında devreye sokulan fon, ayrıca Mozambik, Moldova, Gürcistan, Mali, Somali, Nijer, Bosna Hersek, Lübnan ve Moritanya gibi ülkelerdeki AB'nin askeri misyonları ve savunma desteğinde de kullanılıyor.

Fona üye ülkeler brüt milli gelirleri temelinde katkıda bulunuyor. Fon, Ukrayna'ya bugüne kadar 6 paket halinde yapılan silah yardımlarında kullanıldı. Fonun 2022'de yüzde 86'sı taahhüde bağlandı. Bu nedenle AB yönetimi, tükenmeye yaklaşan fonun artırılmasını istiyordu.

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