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Dünya

AB ülkeleri anlaştı: Ukrayna’ya yedinci askeri destek yolda

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin Ukrayna’ya 7’inci askeri destek paketi üzerinde anlaştığını belirtti.

08:12 . 24/01/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantıda Ukrayna’nın ele alınan ilk konu olduğunu belirterek, “AB olarak Ukrayna’ya desteğimiz gerektiği kadar devam edecek” dedi.


Borrell, AB ve Ukrayna arasında savaşın başından bu yana düzenlenecek ilk zirveyi 3 Şubat’ta gerçekleştirmek için hazırlıklar yapıldığını bildirerek, zirvenin aynı zamanda Ukrayna’nın AB’ye adaylık başvurusundan sonra gerçekleşecek ilk zirve olduğunu belirtti.

AB’den Ukrayna’ya yeni askeri destek paketi

AB Dışişleri Bakanlarının Ukrayna’ya 7’inci askeri destek paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını aktaran Borrell, AB yardımlarının 500 milyon euro ek bütçe ile toplamda 49 milyar euroluk bir AB desteği düzeyine ulaşıldığını söyledi. Bu yardımlarla AB’nin Ukrayna’ya en çok fon sağlayan yapı olduğunu belirten Borrell, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve kendini savunma haklarına bağlı kaldıklarını ancak Rusya’nın bugüne kadar dürüst ve yaşanabilir bir barış yaklaşımda bulunmadığını söyledi.


AB’nin bugüne kadar aldığı yaptırım kararlarının işe yaradığını söyleyen Borrell, petrol fiyatlarının varil başına 80 dolar yerine 40 dolara satılır hale geldiğini, yaptırımlar sayesinde Rusya’nın varil başına 30 dolar kaybetmeye başladığını açıkladı.




#Avrupa
#Ukrayna
#Askeri destek
2 saat önce
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AB ülkeleri anlaştı: Ukrayna’ya yedinci askeri destek yolda
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