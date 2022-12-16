Dünya AB ülkeleri Rusyaya karşı dokuzuncu yaptırım paketinde anlaştı
AVRUPA

AB ülkeleri Rusya'ya karşı dokuzuncu yaptırım paketinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yaptırım listesini genişletti. Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketi kapsamında yaklaşık 200 kişi ve kurumu ve 3 Rus bankasını da yaptırım uygulananlar listesine ekleyen AB, yaptırımların çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını içerdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
AB ülkeleri Rusyaya karşı dokuzuncu yaptırım paketinde anlaştı
Arşiv

AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçiler, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin bir parçası olarak Rusya'ya karşı hazırlanan yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaştılar." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketinin onay sürecinin yazılı prosedürle ilerleyeceği ve yarın tamamlanacağı belirtildi.

Yeni yaptırım paketinin içeriğine ilişkin bilgiler ise henüz paylaşılmadı.

AB Komisyonunun geçen hafta hazırladığı 9'uncu yaptırım paketi teklifinde yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesi, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesi ve madencilik yatırımlarının yasaklanması yer alıyordu.

Üye ülkeler bu paketin detaylarını müzakere ediyordu.

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