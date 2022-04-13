AB ülkeleri Ukraynalıların grivnalarını ücretsiz dönüştürecek

Fransa’da başörtülü Müslüman kadına saldırı: Önce küfretti sonra darp etti

Fransa Montpellier'de bir adam, parkta yürüyen biri başörtülü iki kadına hakaret ve küfürler etti. Ardından peşlerine takılan saldırgan, kadınları darp etti. Kendisini çekmeye çalışan kadının telefonunu da elinden alarak fırlattı.