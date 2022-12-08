AB ülkelerinden Ukrayna'nın silah alımına destek: 2 milyar Euro eklenecek

Diplomatlar, bloğun dışişleri bakanlarının bu miktarda takviye yapılmasına Brüksel'de yapılacak bir toplantıda karar vereceklerini söylediler.
AB ülkeleri, Kiev'e silah ve askeri teçhizat alımını finanse etti, ancak Ukrayna'da yaklaşık dokuz aydır süren savaşta büyük ölçüde tükendi. Kasım ayı ortasında, AB dış politika sorumlusu Josep Borrell üye ülkeleri yıl sonuna kadar potu yeniden doldurmaya çağırdı.
Borrell, Kasım ayında yaptığı açıklamada, AB ve üye devletlerin bugüne kadar Ukrayna'ya toplamda en az 8 milyar avro değerinde silah ve askeri teçhizat sağladığını söyledi.