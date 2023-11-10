AB YouTube ve TikTok'tan bilgi istedi: Çocukları korumak için neler yapılıyor

Açıklamada, Komisyonun Dijital Hizmetler Yasası kapsamında uygulamaya giren yeni kurallar çerçevesinde şirketlerden, küçüklerin korunmasına ilişkin yükümlülüklere uyum yönünde alınan önlemlere ilişkin daha fazla bilgi istediği, özellikle zihinsel ve fiziksel sağlık ile hizmetlerin reşit olmayanlar tarafından kullanımına ilişkin risk değerlendirmeleri talep edildiği belirtildi.

YouTube ve TikTok'un talep edilen bilgileri 30 Kasım'a kadar sunması gerektiği, Komisyonun bu aşamadan sonra atılacak adımları alınan yanıta göre değerlendireceği ifade edildi.

YouTube ve TikTok'un AB tarafından "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, platformların yasa dışı ve zararlı içeriğin yayılmasıyla ilgili risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması, çocuk hakları ve küçüklerin korunması da dahil olmak üzere hükümlerin tamamına uyması gerektiği kaydedildi.