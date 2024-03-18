|
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze en büyük açık hava mezarlığına dönüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in açlığı silah olarak kullandığını belirterek "Gazze, savaştan önce en büyük açık hava hapishanesiydi. Bugün ise en büyük açık hava mezarlığı. On binlerce insan için bir mezarlık ama aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun en önemli ilkelerinin birçoğu için de bir mezarlık" dedi.

14:41 - 18/03/2024 Pazartesi
AA
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB dışişleri bakanları, 21-21 Mart'ta düzenlenecek AB liderler zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.


Bakanların ağırlıklı gündeminde Ukrayna'ya askeri yardımların artırılması ve sürdürülebilir desteğin nasıl sağlanacağının planlanması ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında kentte giderek kötüleşen insani durum bulunuyor.


Borrell'in başkanlığındaki toplantının bir bölümüne ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da video konferansla katılacak.




Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da birçok kez olduğu gibi, ülkesindeki son durumu aktarmak ve görüş alışverişinde bulunmak için toplantıya çevrim içi bağlanacak.


Borrell, toplantının girişinde yaptığı açıklamada, üye ülkeler arasında geçen haftaki Ukrayna'yı desteklemek için oluşturulan fona 5 milyar avro aktarma kararının, bakanlar tarafından resmi olarak onaylanmasını beklediğini söyledi.


Ukrayna'nın askeri açıdan bu fona çok ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Borrell, Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümünden sorumlu tutulanlara yaptırımların açıklanacağını ifade etti.


Borrell, Gazze'deki durumla ilgili,
"Gazze, savaştan önce en büyük açık hava hapishanesiydi. Bugün ise en büyük açık hava mezarlığı. On binlerce insan için bir mezarlık ama aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun en önemli ilkelerinin birçoğu için de bir mezarlık"
değerlendirmesinde bulundu.

AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması konusunun da İspanya ve İrlanda'nın talebiyle bakanlar tarafından ele alınacağını bildiren Borrell, bugünkü toplantıda yalnızca bu konuda siyasi tartışma yapılacağını, karar alınmayacağını kaydetti.


#AB
#AB Dışişleri Bakanları
#gazze
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor: TCMB toplantısı ne zaman?