AB Yüksek Temsilcisi Borrell: UAD kararları bağlayıcıdır ve tam olarak uygulanmalıdır

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, bugünkü açıklamasında UAD'ın kararını ‘not ettikleri' ifade ederek İsrail'in yükümlülüklerini sıraladı;
“Refah vilayetindeki askeri saldırılarını derhal durdurmalıdır. Refah sınır kapısını insani yardım için açık tutulmalı. Soykırım iddialarını soruşturmak üzere BM tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir soruşturma organına erişim sağlanmalı. Bu kararın yerine getirilmesi için alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmalıdır. UAD kararları Taraflar için bağlayıcıdır ve tam ve etkin bir şekilde uygulanmaları gerekmektedir.”
UCM savcısının yakalama kararı hakkında
Borrell, 20 Mayıs'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısının 3 Hamas liderinin yanı sıra İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı için başvurması üzerine “Bağımsız bir uluslararası kurum olan UCM'nin görevi, uluslararası hukuk kapsamındaki en ciddi suçları kovuşturmaktır. UCM tüzüğünü onaylayan tüm devletler, Mahkeme'nin kararlarını uygulamakla yükümlüdür” açıklamasını yapmıştı.