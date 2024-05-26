AB Yüksek Temsilcisi Borrell: UAD kararları bağlayıcıdır ve tam olarak uygulanmalıdır

“Refah vilayetindeki askeri saldırılarını derhal durdurmalıdır. Refah sınır kapısını insani yardım için açık tutulmalı. Soykırım iddialarını soruşturmak üzere BM tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir soruşturma organına erişim sağlanmalı. Bu kararın yerine getirilmesi için alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmalıdır. UAD kararları Taraflar için bağlayıcıdır ve tam ve etkin bir şekilde uygulanmaları gerekmektedir.”