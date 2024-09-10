AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gazze için Mogadişu benzetmesi: Okyanusta bir damla

"Ancak bu duvarın hemen diğer tarafında olanlar doğanın yarattığı bir kriz değil. Bir sel değil. Bir deprem değil. Doğanın zaman zaman yarattığı ve engelleyemediğimiz veya kaçınamadığımız krizlerden biri değil. İnsan yapımı bir kriz. İnsan yapımı bir trajedi. Evet, yaklaşık bir yıl önce Hamas'ın bir terör saldırısıyla başladı. Bu, mümkün olan en güçlü terimlerle kınadığımız bir dehşetti. Kınamaya devam ediyoruz. Ancak bir dehşet, başka bir dehşeti haklı çıkaramaz. Bugün Gazze'de olanlar başka bir dehşet. Bu sadece bir savunma meselesi değil, bence bu, insan haklarının büyük bir ihlali"