AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gazze için Mogadişu benzetmesi: Okyanusta bir damla

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mısır temasları kapsamında, ilk kez ziyaret ettiği Refah sınır kapısında basına açıklamalarda bulundu.
Bin 400 tır Gazze'ye girmek için bekliyor
Borrell, içeri girmeyi bekleyen 1400 tır olduğunu, en iyi ihtimalde 50 tırın içeri girebildiğini ve bunun Gazze'deki ihtiyaçlar için "okyanusta bir damla" olduğunu vurguladı.
Mısır, insani yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletlerin rolünden övgüyle söz eden Borrell, şöyle devam etti:
Borrell, AB'nin ve üye ülkelerinin ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için çağrı yaptığına değinerek, müzakerelerin hızlı ilerlemediğini aktardı.
"Ateşkesi birileri erteliyor"
Borrell, "Başka ne yapabiliriz? Kapasitemizi kullanmaktan başka ne yapabiliriz? Elbette daha fazla şey yapabiliriz ama daha fazlasını yapmak için siyasi bir irade olduğunu düşünmüyorum." dedi.