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Dünya

AB'den İsrail'e Refah uyarısı: Feci sonuçlara yol açacaktır

Terör devleti İsrail'in Refah'a yönelik saldırı hazırlığına ilişkin ABD'nin ardından Avrupa Birliği'nden de (AB) uyarı geldi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, söz konusu saldırıya yönelik haberlerin endişe verici olduğunu belirterek, Bu, zaten vahim olan insani durumu ve dayanılmaz sivil kayıpları daha da kötüleştirecek feci sonuçlara yol açacaktır." dedi.

21:31 - 9/02/2024 Cuma
AA
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Refah'a yönelik olası saldırısının feci sonuçlara yol açacağını söyledi.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Refah'a yönelik olası saldırısının feci sonuçlara yol açacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "feci sonuçlara yol açacağı" uyarısında bulundu.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin, Gazze'nin güneyinde Refah kentindeki durumuna dikkati çekti.

"Şu anda gidecek güvenli bir yerleri yok ve açlıkla karşı karşıyalar." ifadesini kullanan Borrell, şunları kaydetti:

"İsrail'in Refah'a saldırı düzenlediği yönündeki haberler endişe verici. Bu, zaten vahim olan insani durumu ve dayanılmaz sivil kayıpları daha da kötüleştirecek feci sonuçlara yol açacaktır."

Gazze'deki son durum

İsrail, Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini reddetmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış Filistinlilerin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Refah'a saldırı başlatmasının "felaket" olacağı değerlendirmesini yapmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#Refah
#AB
#AB Yüksek Temsilcisi
#Josep Borrell
#Gazze
#İsrail
31 dakika önce
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