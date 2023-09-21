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Dünya

ABD 472 bin Venezuelalıya daha geçici koruma statüsü veriyor

ABD, halihazırda ülkede bulunan 472 bin Venezuelalıya daha geçici koruma statüsü verileceğini açıkladı. ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, ayrıca, "Venezuela'daki güvenlik eksikliğinden dolayı" ABD'de halihazırda geçici koruma altındaki 242 bin 700 Venezuelalının sahip olduğu bu statüyü de 18 ay uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

11:43 . 21/09/2023 Perşembe
AA
ABD 472 bin Venezuelalıya daha geçici koruma statüsü veriyor.

ABD 472 bin Venezuelalıya daha geçici koruma statüsü veriyor.

ABD, halihazırda ülkede bulunan 472 bin Venezuelalıya daha geçici koruma statüsü verileceğini açıkladı.


ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 31 Temmuz'a kadar ülkeye giriş yapmış yüzbinlerce Venezuelalıya iş bulma olanaklarını kolaylaştırmak amacıyla geçici koruma statüsü sağlama kararı aldı.


Belirlenen tarih öncesi ülkeye girmiş olan 472 bin Venezuela vatandaşının bu statüyü elde etmek için başvuru yapması gerekiyor.


ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, ayrıca,
"Venezuela'daki güvenlik eksikliğinden dolayı"
ABD'de halihazırda geçici koruma altındaki 242 bin 700 Venezuelalının sahip olduğu bu statüyü de 18 ay uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

Venezuela'da son 10 yılda yaşanan siyasi, ekonomik ve insani krizler nedeniyle yaklaşık 7,3 milyon kişi başka ülkelere göç etti.


ABD daha önce de El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünü 18 ay uzatma kararı almıştı.




#ABD
#Geçici koruma statüsü
#Venezuela
1 saat önce
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