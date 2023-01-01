ABD'de çocuk istismarcısı suçlamalardan kurtulmak için kendi ölüm haberini yaydı

ABD’nin Dallas şehrinde yer alan Umut Katedrali (Cathedral of Hope) isimli kilise; geçtiğimiz pazar günü düzenlediği etkinlik ile ‘drag queen’ adı verilen kamuya açık alanda aşırı çıplaklık içeren gösterilerin yasaklanmasına karşı travestilere destek verdi. LGBT’lilerin temsilcisi olarak kilisede konuşma yapan şahıs, “Bu ilahi çeşitliliği kutluyor ve LGBT topluluğunun sesini yükseltmeye dair söz veriyoruz” ifadelerini kullanırken, papaz Neil Cazares-Thomas ise ‘aile değerlerinin’ ayrımcılığı ve nefreti körüklediğini iddia etti. Söz konusu program gerçekleştiği sırada, kilisenin karşısındaki caddede Amerikan Geleneğini, Aileyi ve Mülkiyeti Savunma Derneği tarafından protesto düzenlendi. Derneğe bağlı vatandaşlar ‘Tanrı onları erkek ve dişi olarak yarattı’ sözlerinin yazılı olduğu pankartlar ile LGBT’lileri kutsayan ve destekleyen kiliseye tepki gösterdi. Kendilerini, ‘dünyadaki herkesin LGBT’liler hakkındaki olumsuz görüşlerini değiştirmeye’ adayan kilise üyelerinin, ‘dışlanmış ve özellikle küçük kasabalarda yalnız yaşayan gençlere’ ulaşmayı misyon edindiği öğrenildi.