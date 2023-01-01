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Dünya

ABD'de çocuk istismarcısı suçlamalardan kurtulmak için kendi ölüm haberini yaydı

Oklahoma eyaletinde çocuk istismarı suçlamasıyla aranan şüpheli, oğluna yaptırdığı ihbarla balık tutarken kanodan düşerek boğulduğuna dair haberini yaydı. Olaya ilişkin arama başlatan polis, Emde'nin cesedine ulaşamamasına karşın, zanlının çocuk istismarı suçundan arandığını tespit etti. Polis yetkileri, Emde'nin gözaltına alındığını, yalan ihbarda bulunan oğluna herhangi bir suçlama yapılmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Afra Betül Özdemir
11:36 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
ABD'de çocuk istismarı şüphelisi ölüm haberini yayarak suçlamadan kurtulmaya çalıştı.

ABD'de çocuk istismarı şüphelisi ölüm haberini yayarak suçlamadan kurtulmaya çalıştı.

ABD'de polis, kano kazasında öldüğüne dair yalan haber yayarak çocuk istismarı suçlamasından kaçmaya çalışan zanlıyı yakaladı.


Oklahoma eyaletinde çocuk istismarı suçlamasıyla aranan şüpheli Melvin Emde'nin, oğluna yaptırdığı ihbarla, balık tutarken kanodan düşerek boğulduğuna dair haberini yaydığı belirtildi.


Olaya ilişkin arama başlatan polis, Emde'nin cesedine ulaşamamasına karşın, zanlının çocuk istismarı suçundan arandığını tespit etti.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Emde'nin öldüğüne dair yalan haber yayarak hakkındaki suçlamadan kurtulmaya çalıştığından şüphelenildiği kaydedildi.


ABD'nin Georgia eyaletinde, plakası olmayan bir motosikletle seyahat ederken polisle yaşanan kovalamaca sırasında kaza yaparak yakalanan Emde'nin,
"çocuk istismarı"
suçundan aranan kişi olduğu belirlendi.

Polis yetkileri, Emde'nin gözaltına alındığını, yalan ihbarda bulunan oğluna herhangi bir suçlama yapılmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.



Dallas’taki kilisede LGBT’lilere destek programı düzenlendi: Papaz ‘aileyi’ hedef gösterdi
Dallas’taki kilisede LGBT’lilere destek programı düzenlendi: Papaz ‘aileyi’ hedef gösterdi

ABD’nin Dallas şehrinde yer alan Umut Katedrali (Cathedral of Hope) isimli kilise; geçtiğimiz pazar günü düzenlediği etkinlik ile ‘drag queen’ adı verilen kamuya açık alanda aşırı çıplaklık içeren gösterilerin yasaklanmasına karşı travestilere destek verdi. LGBT’lilerin temsilcisi olarak kilisede konuşma yapan şahıs, “Bu ilahi çeşitliliği kutluyor ve LGBT topluluğunun sesini yükseltmeye dair söz veriyoruz” ifadelerini kullanırken, papaz Neil Cazares-Thomas ise ‘aile değerlerinin’ ayrımcılığı ve nefreti körüklediğini iddia etti. Söz konusu program gerçekleştiği sırada, kilisenin karşısındaki caddede Amerikan Geleneğini, Aileyi ve Mülkiyeti Savunma Derneği tarafından protesto düzenlendi. Derneğe bağlı vatandaşlar ‘Tanrı onları erkek ve dişi olarak yarattı’ sözlerinin yazılı olduğu pankartlar ile LGBT’lileri kutsayan ve destekleyen kiliseye tepki gösterdi. Kendilerini, ‘dünyadaki herkesin LGBT’liler hakkındaki olumsuz görüşlerini değiştirmeye’ adayan kilise üyelerinin, ‘dışlanmış ve özellikle küçük kasabalarda yalnız yaşayan gençlere’ ulaşmayı misyon edindiği öğrenildi.


#ABD
#Oklahoma
#Çocuk İstismarı
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