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Dünya ABD adaleti George Floydun katiline bir milyon dolar ikramiye
AMERİKA

ABD adaleti: George Floyd'un katiline bir milyon dolar ikramiye

ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'in (44) suçlu bulunduğu halde yaklaşık 1 milyon dolardan fazla emekli ikramiyesi alabileceği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Polis memuru Derek Chauvin, Floyd'un boğazına 8 dakika 46 saniye bastırarak öldürmüştü.
Polis memuru Derek Chauvin, Floyd'un boğazına 8 dakika 46 saniye bastırarak öldürmüştü.

ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin (44), geçtiğimiz gün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkemenin ardından katil polisin emeklilik ikramiyesi alıp almayacağı gündeme gelmişti.

ABD'de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi, Hollanda’da protesto edildi
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ABD'de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi, Hollanda’da protesto edildi
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd eylemleri ülke sınırlarını aşarak, Avrupa'ya sıçradı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi, Floyd cinayetini ve artan polis şiddetini protesto etti. Protestocular, Avrupa'da artan ırkçılığa ve polis şiddetine de dikkat çekti. Eylemciler, ''Siyahi insanları öldürmeyi bırakın'', ''Siyahi insanların hayatları da önemli'', ''Sessizlikte bir şiddettir'' yazılı pankartlar taşıdı.

Protestolar kontrolden çıktı: ABD yangın yeri!
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Protestolar kontrolden çıktı: ABD yangın yeri!
ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un Pazartesi günü Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken ölmesinin ardından düzenlenen protesto gösterileri yayılıyor. En az 30 kentte düzenlenen gösteriler şiddet görüntülerine sahne oldu. Araçlar ve binalar kundaklanırken, polis zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Protesto gösterilerinin düzenlendiği kentler arasında Minneapolis, Los Angeles, New York, Chicago, Atlanta, Washington, Philadelphia ve Indianapolis; gece sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirler arasında ise Philadelphia, Miami, Portland, Louisville ve San Francisco da var.

50 yaşında emekli olabilecek

Chauvin'in suçlu bulunduğu halde yaklaşık bir milyon dolardan fazla emekli ikramiyesi alabileceği açıklandı. ABD medyasının haberine göre, Chauvin’in cinayetten hüküm giymesi halinde bile 50 yaşında emekli olabileceği ve 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alabileceği aktarıldı.

Washington DC'de binlerce kişilik Floyd protestosu
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Washington DC'de binlerce kişilik Floyd protestosu

ABD’de Floyd isyanları: Gösteriler sivil itaatsizliğe dönüştü
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ABD’de Floyd isyanları: Gösteriler sivil itaatsizliğe dönüştü

  • Chauvin’in avukatının konuya ilişkin açıklama yapmadığı ifade edilirken, Minnesota Halk Çalışanları Emeklilik Birliği sözcüsü, “Ne yönetimimizin ne de çalışanlarımızın emeklilik haklarını azaltma, reddetme veya iptal etme yetkisi var” dedi.

Ağaca çakılan paraşütçü:
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Ağaca çakılan paraşütçü: "İyileşeyim tekrar uçacağım"
Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Alman şoför uygun olmayan hava şartlarında Babadağ'dan uçuşa geçtikten kısa bir süre sonra girdiği termikte 15 metre yüksekliğindeki Sedir ağacına çarpıp ağaçta asılı kaldı. Alman paraşütçüyü asılı kaldığı sarp kayalıklardaki sedir ağacından UMKE ve paraşüt pilotları indirip askeri helikopterden yardım istendi. Alman paraşütçü filmleri aratmayan bir operasyonla bulunduğu yerden Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopter ile kurtarılıp Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Uçuş anı amatör kameraya yansıyan Alman paraşütçü iyileşir iyileşmez yine uçacağını söyledi.


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